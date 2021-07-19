عيد اضحى مبارك من أخبار التطبيقات!

مع دخول يوم العيد الكبير والعظيم عيد الأضحى، والذي يسنّ فيه التهنئة بين المسلمين في بقاع الارض ، والذي يزرونا هذا العام مجددا في ظروف استثنائية بسبب الوباء الذي يجتاح بقاع الأرض .

مع إحرام المحرمين وتلبية الملبين وثبات المتقين وتضرع العاكفين ودموع الواقفين وهدى المضحين وعزة المخلصين ومغفرة رب العالمين، تتوجه أسرة تحرير موقع “أخبار التطبيقات” إلى كل زوار الموقع والتطبيقات بالتهنئة بهذا العيد العظيم، عيد الأضحى المبارك.

فتقبلوا منا دعاءً طاهر للجميع باليمن والبركات مع باقة ورد عطرة راجين من الله عز وجل أن يتقبل منا الطاعات وأن يعيد هذا العيد عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير والبركات والصحة والسلامة وقد زال هذا الوباء من بقاع الأرض.

ننتهز هذه المناسبة لفتح مجال تبادل التهاني هنا بين زوار موقعنا وتطبيقاتنا في أجهزة آبل والأندرويد، بالإضافة الى شبكاتنا الاجتماعية. بينما سنكون نحن وإياكم خلال أيام العيد معاً وسنعرض عليكم تطبيقات خاصة بمناسبة العيد المبارك ابتداءً من أول أيام العيد.