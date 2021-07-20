رسمياً – إطلاق هاتف Poco F3 GT يوم 23 يوليو مع مواصفات مذهلة لجمهور اللاعبين

من المتوقع أن يصل هاتف Poco F3 GT إلى الأسواق الهندية يوم 23 يوليو وأصبح لديه بالفعل صفحة مخصصة على موقع Flipkart والتي استطعنا من خلالها معرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الهاتف الرائع. يمكنك رؤية مفتاح التبديل الجديد الذي يوفر ميزة التبديل بين أوضاع التشغيل من أجل وضع الألعاب المخصص.

أيضاً الصور الأولى تُظهر أنه تم تصميم هيكل الهاتف من سبائك الألمونيوم عالية الجودة وسيأتي الهاتف بسُمك 8.3 ملم مطلي بالفضة البرونزية. وسيتم تشغيل الهاتف بمجموعة شرائح بدقة 6 نانوميتر من تصنيع MediaTek طراز Dimensity 1200 وهو معالج جديد من فئة المعالجات الرائدة في الفئة الأعلى من المتوسطة مع دعم لتقنية 5G، مصحوباً بغرفة تبريد البخار لتبديد حرارة شريحة المعالجة ومشتت حراري من الجرافيت الأبيض.

بالنسبة إلى الشاشة فهي تأتي بلوحة عرض أموليد AMOLED مع معدل تحديث مرتفع يصل إلى 120Hz مع تقنية النطاق الديناميكي العالي +HDR10 وبهذا الشكل سوف تستمتع بتجربة لعب غامرة وسلسة إلى أبعد الحدود، أو على الأقل يمكنك الاستفادة من هذه التقنيات في مشاهدة الأفلام ومقاطع الفيديو عالية الجودة والاستمتاع بتجربة مرئية احترافية وعالية الجودة.

هاتف Poco F3 GT يعتمد على نظام صوت استريو مع دعم لنظام Dolby Atmos مما يعني أن الهاتف يمتاز بصوت نقي بترددات عالية وموجات صوتية مسموعة. أما بالنسبة للكاميرا فهي عبارة عن وحدة تصوير ثلاثية والمستشعر الأساسي بدقة 64 ميجابيكسل بفتحة عدسة F/1.6 مع كاميرا العرض الواسع بدقة 8 ميجابيكسل وأخيراً كاميرا الماكرو المخصصة بدقة 2 ميجابيكسل.

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ولأنه هاتف مخصص للألعاب فلابد من الاهتمام بتوفير بطارية ضخمة وهذا بالفعل ما فعلته شاومي من خلال توفير بطارية سعتها 5065 ميللي أمبير مع دعم لتقنية الشكن الذكي. للأسف لم يتم الحديث عن سعر الهاتف في أي مصدر حتى الآن.