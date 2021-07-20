ابل تطلق تحديث iOS 14.7 و iPadOS 14.7 – هذه أهم المزايا الجديدة!

بعد عدة أشهر من الاختبار التجريبي قامت ابل أخيراً بإطلاق تحديث iOS 14.7 و iPadOS 14.7 لأجهزة الايفون والايباد. التحديث ليس كبيراً للغاية لكنه يضم عدة مزايا هامة وتغيرات ملحوظة.

تحديث iOS 14.7 و iPadOS 14.7 هو التحديث الأخير الذي سوف تطلقه ابل قبل المضي قدماً والتركيز على تطوير تحديثات iOS 15 و iPadOS 15 حيث سيتم إطلاقهما في شهر سبتمبر المقبل.

هذه أهم التغييرات في التحديث الجديد من أبل:

إصلاح مشكلة الوايفاي

في الايفون والايباد كانت هناك مشكلة في الاتصال بشبكات الوايفاي التي يحتوي اسمها على رمز النسبة المئوية % حيث كانت تتعطل بشكل غير مبرر. تم إصلاح هذا الخلل مع هذا التحديث.

تطبيق الطقس

تمت إضافة معامل جودة الهواء Air Quality Index إلى تطبيق الطقس في عدد من الدول الجديدة (ليس من بينها أي دولة عربية حتى الآن).

دعم بطارية MagSafe الجديدة

تحديث iOS 14.7 سوف يجعل هواتف ايفون 12 متوافقة مع بطارية ابل MagSafe الجديدة، وهي بطارية خارجية تشبه “الباوربانك” قادرة على شحن هواتف ايفون 12 لاسلكياً عبر الالتصاق المغناطيسي بالجهة الخلفية لها.



كل ما تود معرفته عن بطارية ابل MagSafe الجديدة لهواتف ايفون 12

تغييرات أخرى ..

في تطبيق ابل بودكاست هناك خيار جديد لعرض البودكاست التي تتابعها فقط أم جميع الحلقات داخل التطبيق.

إصلاح مشكلة مشاركة قوائم التشغيل في تطبيق الموسيقى.

إصلاح مشكلة التوقف المفاجئ لخاصية الـ Dolby Atmos والجودة الأصلية Lossless Audio في تطبيق الموسيقى Apple Music.

لم تذكر ابل أي شيء بخصوص البطارية لكن من المفترض أن يكون التحديث الجديد قد قام بحل مشاكل البطارية التي تم الإبلاغ عنها في التحديثات السابقة.

يمكنك الآن تنزيل وتثبيت التحديث الجديد سواء iOS 14.7 أو iPadOS 14.7 على جهازك عبر الذهاب إلى الإعدادات Settings > عام General > تحديثات النظام Software Update.