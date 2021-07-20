في عمر 94 عامًا.. حققت حلمها وارتدت ثوب الزفاف الأبيض

لطالما حلمت مارثا تاكر بارتداء ثوب أبيض كلاسيكي في يوم زفافها.

ولكن عندما تزوجت في عام 1952؛ مُنعت من دخول محل لبيع فساتين الزفاف بسبب عرقها.

بصفتها امرأة سوداء في برمنجهام، ألاباما في الولايات المتحدة؛ مُنعت من ارتداء فستان أحلامها “ثوب أبيض مطرز مع طبقة من الدانتيل وأكمام طويلة”.

وقالت “تاكر “، البالغ من العمر الآن 94 عامًا: في ذلك الوقت؛ لم أكن أفكر حتى في شراء فستان زفاف لأنني كنت أعرف أنني لا أستطيع الذهاب إلى المتجر.

وأضافت: لا توجد متاجر عرائس مملوكة للسود في المدينة، ولم تسمح متاجر البيع بالتجزئة المملوكة للبيض للسود بتجربة الملابس.

وأردفت: إذا اشتريت أي شيء ، كان عليك الذهاب إلى الطابق السفلي والاستفادة من الأشياء”.

قوانين برمنجهام حظرتها أيضًا من الخدمة في نفس المطعم أو الركوب في نفس السيارة مثل الأشخاص البيض، كما مُنع السود من ممارسة ألعاب مثل لعبة الداما مع البيض.

تزوجت تاكر وزوجها في حفل بسيط في غرفة معيشة القس.

منذ ذلك الحين، كان عدم وجود حفل زفاف تقليدي أو فستان بمثابة ذكرى مؤلمة.

وقالت تاكر: “لطالما كنت حزينة حيال ذلك لأنني شعرت أنه كان يجب أن أتمكن من ارتدائه إذا أردت ذلك”.

في الآونة الأخيرة ، تحققت رغبة “تاكر” أخيرًا في ارتداء فستان الزفاف ، عندما أحضرتها عائلتها إلى متجر لبيع فساتين الزفاف لارتداء فستان طال انتظاره، بعد ما يقرب من 70 عامًا من يوم زفافها.

جاءت الفكرة إلى حفيدتها ، أنجيلا ستروزير ، 46 عامًا، عندما كانوا يشاهدون فيلم 1988، المجيء إلى أمريكا.

خلال مشهد الزفاف، التفت “تاكر”، التي لديها أربعة أطفال و 11 حفيدًا و 18 من أبناء الأحفاد وواحد من أحفاد الأحفاد، إلى حفيدتها وقالت: “لطالما أردت ارتداء فستان الزفاف، الرغبة في القيام بذلك استمرت لفترة طويلة، منذ أن تزوجت “.

كانت “ستروزير” قد سمعت قصصًا عن العنصرية والسخرية التي عانى منها أجدادها، لكن حتى تلك اللحظة؛ لم تكن قد أدركت أن جدتها لم تتح لها الفرصة أبدًا لتجربة فستان الزفاف، لمجرد أنها كانت سوداء.

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