جدّدا منزلهما بـ 25,500 إسترليني.. فزاد سعره بقيمة 238 ألفًا

إذا كنت تبحث عن القليل من الإلهام لإجراء تلك التجديدات التي كنت تؤجلها حول منزلك أخيرًا، فقد تساعدك هذه الحكاية المذهلة في تحفيزك.

قد تكون رحلة تحويل المنزل من صورته العادية إلى بيت يتمتع بالكثير من وسائل الراحة والترفيه، رحلة طويلة وشاقة، ناهيك عن كونها مكلفة ومرهقة.

على مدار العام الماضي، اختار الكثير منا السير في طريق “الأعمال اليدوية”، بمستويات متفاوتة من النجاح، بسبب تداعيات الجائحة.

أحيانًا يكون الاستعانة بمصادر خارجية للخبراء عبارة عن أموال يتم إنفاقها جيدًا، ولكن في أحيان أخرى؛ يجب أن تحاول إكمال بعض المهام بنفسك، إذا كنت شديد الحذر.

محاولة أحد الزوجين تحويل منزلهما في السبعينيات إلى منزل أحلام حديث قد أتت ثمارها حقًا، حيث زاد قيمة العقار بمقدار 238 ألف جنيه إسترليني.

أنفقت الأم جينيفر جرامر، 47 عامًا، وزوجها من أتلانتا بجورجيا، ما مجموعه 25,500 جنيه إسترليني (35,000 دولار) لتنفيذ أعمال التجديد.

تعمل جينيفر بدوام كامل كشريك تجاري تنفيذي ولكنها تدير حسابًا على إنستجرام، مخصصًا للتصميم الداخلي.

اشترى الزوجان منزلهما المكوّن من أربع غرف نوم في عام 2018 مقابل 335 ألف جنيه إسترليني (490 ألف دولار) وشرعا في تنفيذ أعمال التجديد بعد ستة أشهر من الانتقال للعيش فيه.

وقالت جينيفر: “كانت لدينا أفكار فورية عما نرغب في القيام به عند شراء المنزل، لكننا انتظرنا ما بين ستة أشهر إلى عام للبدء”.

وأضافت: “من المهم أن يكون لديك وقت لتفهم حقًا كيف كنا سنعيش هنا وما هو المهم بالنسبة لنا، وأعتقد أنك تبدأ دائمًا برؤى العظمة ثم يبدأ الواقع في صدمك بالحقائق ببطء”.

قام الزوجان أولاً بإعادة طلاء المنزل بالكامل باللون الأبيض من أجل إبراز الأعمال الفنية والمفروشات والمنسوجات التي تم اختيارها.

تم العمل في المطبخ وقام المقاولون بتركيب مواسير جديدة وغاز وكهرباء، بالإضافة إلى خزانات جديدة.

اشترت جينيفر وزوجها غسالة أطباق وفرن وثلاجة وأجهزة أخرى.

قام الزوجان أيضًا بتركيب إضاءة جديدة، وحوض جديد وغطاء خلفي جديد، وبعض الأجهزة بتكلفة حوالي 13,000 جنيه إسترليني.

في الحمام ، احتفظوا بالوحدة العائمة الأصلية منذ عام 1973 ، لكنهم أضافوا مرحاضًا جديدًا ومنضدة ومرآة وإضاءة بتكلفة 360 جنيهًا إسترلينيًا.

تلقت غرفة النوم الرئيسة أيضًا فرصة جديدة للحياة، بعد أن أنفق الزوجان 1,800 جنيه إسترليني في تمزيق السجادة القديمة وتركيب أرضيات خشبية رائعة.

في هذه الأثناء، تلقت غرفة المعيشة القليل من الطلاء وحصلت المدفأة القديمة على تحول لامع ، بتكلفة 145 جنيهًا إسترلينيًا.

كلف التجديد بالكامل الزوجين 25,000 جنيه إسترليني، وتقدّر الآن قيمة العقار بـ 573 ألف جنيه إسترليني، وهي زيادة هائلة إذا قرروا البيع في المستقبل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية