أم بريطانية: يوقفونني في الشارع ليخبروني أن طفلتي تشبه بوريس جونسون”!

قالت إحدى الأمهات إن ابنتها البالغة من العمر خمسة أشهر لديها الشعر الأشقر الجامح لدرجة أنها تبدو بشكل ملحوظ مثل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ، وغالبًا ما يوقفها الناس في الشارع للإشارة إلى أوجه التشابه.

لا تستطيع الأم، التي تبلغ من العمر 22 عامًا، أن تصدق كيف تبدو ابنتها الرضيعة وكأنها “صغيرة بوريس جونسون”، ويبدو أن الغرباء لا يمكنهم ذلك أيضًا، حيث يواصلون إيقافها في الشارع للإشارة إلى التشابه.

صُدمت بيثاني جيفز ، من كامبردجشاير ، عندما ولدت ابنتها “لوتي”، البالغة من العمر الآن خمسة أشهر ، برأس ذي شعر أشقر طويل كثيف.

وقالت: في الأشهر التي مرت منذ ولادة لوتي، أخذ شعرها دورة حياة خاصة به، حيث أكافح للسيطرة عليه بغض النظر عن مدى ما أعانيه من أجل ترطيبه أو تمشيطه.

يبقى شعر الطفلة جامحًا في الهواء، وقد ترك الأسلوب الفريد لـ”لوتي” تشابهًا صارخًا مع رئيس الوزراء.

وقالت “بيثاني”: “لا يمكنني حتى مغادرة المنزل دون أن يوقفني أحدهم في الشارع، ويعلق على شعرها ويقول إنها تبدو مثل ميني بوريس.

“أعتقد أن السبب في ذلك هو أن شعرها أشقر جدًا، وخفيف جدًا، ومجنون يذهب أينما تريد.

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