فيلم “الأرملة السوداء”.. الظهور الأخير لـسكارليت جوهانسون مع مارفل

حقق فيلم “الأرملة السوداء” ضجةً كبيرةً في دور السينما، ويثير الفيلم الأول في المرحلة الرابعة من عالم مارفل السينمائي، والذي من المحتمل أن يكون آخر ظهور لـسكارليت جوهانسون مع هذه السلسلة، ردود فعل واسعة لنهجها الذي تقوده النساء.

وقالت المخرجة كيت شورتلاند: “إنها شخصية سرية للغاية وهناك الكثير من الغموض فيها، كان الأمر مثل: كيف نصنع شيئًا مبهجًا ونحتفل بهويتها ولكن لا نخجل من الصدمة، وكنت أنا وسكارليت في حالة تحدٍ، لذلك كان ذلك رائعًا”.

يتعمق الفيلم في تاريخ الأرملة السوداء بصفتها عاملة روسية حيث كانت تنغمس في مؤامرة تجمعها مع عائلتها بالتبني من الجواسيس الآخرين والجنود الخارقين، إنه توازن بين الدراما والخطر حيث يلاحق قاتل مميت الأسرة المضطربة.

شاركت راشيل وايز ، التي تلعب دور ميلينا فوستوكوف، والدة الأرملة السوداء بالتبني، بالقول: “إنها تحتوي على تسلسلات حركة لا تصدق وكل الأشياء التي تتوقعها من فيلم مارفل: حركة مثيرة للغاية”.

وأضافت: “لكنها أيضًا ذات أسس قوية، وإنسانية جدًا، والشخصيات ضعيفة للغاية وهذا مضحك”.

في حين أن هذه قد تكون نهاية دور جوهانسون في عالم مارفل السينمائي؛ إلا أن المعجبين والنقاد يتوقعون بزوغ نجمة جديدة وهي الأخت الصغرى لشخصيتها، التي لعبت دورها فلورنس بوغ.

يُحسب لها أن بوغ تقدم أداءً ممتازًا كقاتلة سابقة مضحكة ومعقدة في مهمة لتصحيح أخطاء ماضيها، وهي تفعل ذلك بعمق من العاطفة أكثر وضوحًا من تصوير جوهانسون لناتاشا رومانوف، المعروف أيضًا باسم الأرملة السوداء

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