قراءة رسائل فيسبوك ماسنجر دون أن يعلم المرسل بذلك

جميعنا نستخدم تطبيقات الماسنجر والواتساب يومياً من أجل التواصل مع جميع الأصدقاء وزملاء العمل. ولكن للأسف ولسبب غير معلوم جميع تطبيقات الدردشة تحرمنا من إحدى أهم مزايا الخصوصية ألا وهي إظهار حقيقة أنك قرأت الرسائل الصادرة من جهات الاتصال على هيئة رمز “Seen”.

فبمجرد قراءة الرسائل الواردة من الأصدقاء سوف يظهر لهم أنك بالفعل قرأت رسائلهم من خلال رمز “Seen”، وبهذا الشكل هذه التطبيقات تضعك في موقف محرج ويضطروك على الرد على تلك الرسائل في وقت استلامها وإلا سوف يشعر المرسل بأنك تتجاهله، أليس كذلك؟.

في نفس الوقت قد يكون هناك العديد والعديد من الأسباب التي قد تجعلك غير قادر على الرد على هذه الرسائل في وقت قراءتك لها، إذن ما هو الحل؟ كيف تتمكن من قراءة الرسائل بمجرد استلامها دون أن يظهر للمرسل أنك تمكنت من قراءة رسائله؟

قراءة رسائل ماسنجر دون ظهور رمز Seen بجانب الرسالة على الهاتف

بالنسبة للهاتف يوجد تطبيق Unseen وهو للأسف الشديد متاح لنظام أندرويد فقط. التطبيق يدعم جميع وسائل التواصل الاجتماعي بدءاً من الفيسبوك ماسنجر والواتساب مروراً بتطبيق انستجرام وتيليجرام وحتى تطبيق فايبر وإيمو.

التطبيق بسيط وسهل الاستخدام، والأهم من كل شيء أنه يقوم بعمل رائع. فقط انقر على التالي مرتين بعد التثبيت واختار تطبيقات الدردشة التي تستخدمها في التواصل مع جهات اتصالك. ماسنجر وواتساب وانستجرام هي التطبيقات المُفعلة افتراضياً والتي سمح لك التطبيق بقراءة الرسائل التي تصلك عليها دون أن يعلم المرسل بذلك.

بعد ذلك اعطِ التطبيق صلاحية الوصول للإشعارات وبمجرد أن يأتيك أي إشعار على أي من تطبيقات الدردشة التي نتحدث عنها سوف تحصل عليها على تطبيق Unseen وينبغي أن تقرأها من على تطبيق Unseen وليس تطبيق الدردشة نفسه. ستلاحظ في أعلى التطبيق قائمة أفقية بجميع تطبيقات الدردشة التي قمت باختيارها ويمكنك قراءة الرسائل منها أو بالطبع يمكنك قراءتها من نافذة All المتواجدة على أقصى اليسار.

قراءة الرسائل دون ظهور رمز Seen على الكمبيوتر

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أغلبنا نستخدم تطبيقات ماسنجر النسخة المخصصة لسطح المكتب. ولحسن الحظ هناك بالفعل إضافة مجانية تعمل على متصفح جوجل كروم وتسمح لك بقراءة الرسائل فور وصولها دون أن يعلم المرسل بذلك وهي إضافة Unseen.

فقط قم بتثبيت الإضافة ومنذ اللحظة ستكون قادراً على رؤية وتصفح جميع الرسائل الواردة دون أن يعلم المرسل بذلك. هذا هو كل شيء من أجل أن تحفظ خصوصيتك على تطبيق ماسنجر وتتمكن من قراءة جميع الرسائل الواردة وتختار الوقت المناسب للرد عليها بحرية شديدة.