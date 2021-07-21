أبرز 3 مزايا في ويندوز 11 خاصة بالألعاب وجمهور اللاعبين

يبدو أن هذا هو الشهر المخصص لنظام شركة مايكروسوفت الجديد “ويندوز 11” ولقد اهتمت أسره موقع أخبار التطبيقات بتغطية أبرز التفاصيل والمزايا الجديدة والمتطلبات الرسمية لتشغيله وما إلى ذلك.

ولقد تبين لنا أنه جاء بالعديد من المزايا الرائعة الجديدة التي اشتملت أغلبها على تعزيز القدرات الإنتاجية أثناء العمل على تعدد المهام، وتحسين المظهر الخاص بواجهة المستخدم، ودعم تنزيل وتثبيت تطبيقات أندرويد من متجر مايكروسوفت.

ولكن ماذا يعني ويندوز 11 بالنسبة للاعبين، فهل هو النظام الأفضل لهذا الجمهور العريض أم من الممكن الاكتفاء بنظام ويندوز 10. للإجابة على هذا السؤال دعونا نستعرض أبرز 3 مزايا جاء بها نظام ويندوز 11 من أجل اللاعبين.

1- ميزة النطاق الديناميكي العالي التلقائي

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هي ليست المرة الأولى التي نسمع فيها من شركة مايكروسوفت عن تقنية النطاق الديناميكي العالي التلقائية Auto HDR، حيث تم الإعلان عنها لأول مرة أثناء إطلاق كونسول Xbox Series X / S واتضح أنه أصبح من الممكن تفعيل تقنية HDR بشكل تلقائي لجميع الألعاب حتى ودون الحاجة لدعم مطوري الألعاب لهذه التقنية أثناء تطوير اللعبة.

بالطبع حاول مطورو الألعاب جلب هذه الميزة في عام 2017 لأجهزة كونسول الجيل الماضي، ولكنها كانت محدودة في ذلك الوقت على عدد قليل جداً من الألعاب، ولكننا الآن في عام 2021 وسيتم دعم تقنية النطاق الديناميكي العالي التلقائي على جميع الألعاب من خلال تمكين الميزة في نظام التشغيل ودون أن يضطر مطوري الألعاب على دمجها بداخل اللعبة.

إذا كنت تتساءل كيف يتم تمكين هذه الميزة في نظام التشغيل الجديد، فهي من خلال استخدام تقنيات التعلم الآلي لإضافة تأثير HDR لجميع ألعاب الفيديو القديمة التي كانت ذات تقنية SDR عادية. وهذا يعني أن ويندوز 11 سوف يسمح بتوفير تقنية HDR لآلاف عناوين الألعاب القديمة والحديثة. ولكن بالتأكيد أنت لن تتمكن من الاستمتاع بهذه الميزة بدون شاشة حاسوب أو شاشة تلفزيون داعمة لتقنية HDR.

2- ميزة التخزين المباشر “DirectStorage”

هذه الميزة الرائعة سوف تساعد منصة الحاسوب على تخفيف العبء التي تفرضه الألعاب على وحدة المعالجة المركزية. تقنية DirectStorage في نظام ويندوز 11 سوف تسمح بقيام البطاقة الرسومية بمعالجة البيانات مباشرة من قرص التخزين – مع ضرورة احتواء منصة الحاسوب على وحدات التخزين الصلبة SSDs – وبهذا الشكل ستقوم البطاقة الرسومية “كارت الشاشة” بمعالجة البيانات مباشرة من خلال واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بنظام ويندوز 11.

بشكل طبيعي كان يتم إرسال بيانات اللعبة مضغوطة إلى ذاكرة الرامات لتخزينها بشكل مؤقت، وبعد ذلك يتم إرسال هذه البيانات إلى وحدة المعالجة المركزية من أجل فك الضغط عنها ثم إرسالها مرة أخرى إلى ذاكرة الرامات قبل أن تصل في النهاية إلى كارت الشاشة.

أما واجهة برمجة تطبيقات DirectStorage في نظام ويندوز 11 سوف ترسل البيانات مباشرة إلى وحدة المعالجة الرسومية دون فك الضغط عنها، ومن خلال المعالج الرسومي وقرص التخزين السريع سيتم فك ضغط هذه البيانات ومعالجتها بصورة أسرع، وبالتالي ينتج عن هذه العملية سرعة في تحميل بيانات اللعبة بشكل أفضل من الروتين المعتاد لعملية معالجة بيانات اللعبة التقليدية مع أنظمة التشغيل القديمة.

بهذا الشكل يتم تخفيف عبء كبير من على وحدة المعالجة المركزية مما يتيح له القدرة على القيام بأي مهام أخرى قد تكون مطلوبة للعبة أو لبعض الأعمال الجانبية دون تأثير ملحوظ على شكل الأداء. ربما هذه الميزة متواجدة بالفعل في كونسول Xbox Series X / S والتي تساعد الكونسول على توفير فترات زمنية من أوقات التحميل بشكل ملحوظ، وسيتم دمجها في نظام ويندوز 11 من أجل تعزيز تجربة اللعب ومنح اللاعبين مستوى أفضل من شكل الأداء.

3- دمج تطبيق Xbox في نظام ويندوز 11 بشكل أكثر عمقاً

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بطبيعة الحال في ويندوز 10 يعد تطبيق Xbox شيء في غاية الأهمية لجمهور اللاعبين، في حين أن تطبيق Xbox Companion يسمح لك بالوصول إلى لوحة معلومات Xbox الخاصة بك بينما تطبيق Xbox سيكون بوابتك للوصول إلى ألعاب Game Pass وألعاب الكمبيوتر الشخصي.

أما بالنسبة لنظام ويندوز 11 فلن تحتاج لتنزيل هذه التطبيقات بشكل منفصل لأنها أصبحت مُضمنة في نظام التشغيل والتي ستتيح لمشتركي خدمة Game Pass Ultimate سرعة الوصول إلى كتالوج ضخم من ألعاب الفيديو وسهولة تفقد Xbox Cloud Gaming.

جدير بالذكر أن ميزة Xbox Cloud Gaming لا تزال في مرحلة مبكرة من التطوير ولكنها متاحة لتشغيل عناوين ألعاب GamePass مع Xbox Cloud Gaming على جهازك الشخصي سواء كان كمبيوتر مكتبي أو لاب توب. كل ما يلزمك للاستمتاع بهذه الميزة اتصال ثابت بالإنترنت ومتصفحك الأساسي.