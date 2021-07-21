سلسلة هواتف سامسونج جالكسي S22 تحصل على شحن فائق السرعة بقوة 65 واط

جميع محاولات سامسونج في إيقاف التسريبات الخاصة بهواتفها القابلة للطي وساعاتها الذكية القادمة لم تكن ناجحة. واليوم لدينا معلومات في غاية الأهمية لعشاق العملاق الكوري وأولئك الذين ينتظرون سلسلة هواتف سامسونج جالكسي S22 بفارغ الصبر.

حيث ظهرت مؤخراً بعض التسريبات التي تؤكد على أن شركة سامسونج استطاعت اللحاق بمنافسيها وستتمكن من توفير إمكانيات شحن فائق السرعة لسلسلة هواتفها الرائدة القادمة في عام 2022، وهنا نعني بالتأكيد سلسلة هواتف جالكسي S22.

يزعم المسرب الشهير على موقع تويتر FrontTron أنه يتم حالياً اختبار هواتف سامسونج جالكسي S22 الثلاثة على قدرات شحن بقوة 65 واط وقد أكد من خلال تسريبات سابقة أن الاسم الرمزي لسلسلة هواتف سامسونج جالكسي S22 يحمل شعار “Rainbow” والذي يعني باللغة العربية “قوس قزح”.

نموذج S22 القياسي يأتي باللون الأحمر، ونموذج S22 Plus يأتي باللون الأخضر، بينما النموذج القياسي من هاتف S22 Ultra يأتي باللون الأزرق، ولهذا السبب تم تسميتهم باسم Rainbow نسبة إلى ألوان قوس قزح.

بالتأكيد هي قفزة رائعة كنا جميعاً في انتظارها بعدما استقرت شركة سامسونج على شحن بقدرة 25 واط فقط لهواتفها الرائدة الخاصة بالجيل الحالي، ولكننا كنا قد رأينا قدرات شحن وصلت إلى 45 واط مع بعض الطُرز السابقة مثل سامسونج جالكسي نوت 10 بلاس وهاتف S20 Ultra، وبالرغم من ذلك لم يكن وقت الشحن الفعلي أسرع من قدرة الشحن بقوة 25 واط على أرض الواقع.

لدينا بعض المنافسين الذين تمكنوا بالفعل من توفير فترات شحن قصيرة جداً لا تتعدى 40 دقيقة و 29 دقيقة، مثل هاتف شاومي Mi 11 Ultra وهاتف OnePlus 9 Pro وكلاهما بقدرة شحن 65 واط وأعلى. بينما هاتف جالكسي نوت 20 ألترا يتطلب 70 دقيقة من اكتمال سعة شحنه بنسبة 100% عبر شحن بقوة 25 واط.