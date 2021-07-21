4 نصائح لزيادة مستوى الحماية والأمن في الايفون!

تحتوي هواتف الايفون الخاصة بنا على الكثير من المعلومات والبيانات الخاصة بنا سواء كانت مرتبطة بحياتنا الشخصية أو العمل. تعرض الايفون للاختراق أو الضياع يجعل تسرب البيانات المخزنة عليه أمراً خطيراً للغاية، لذا يجب اتخاذ بعض الخطوات التي من شأنها رفع درجة الأمان ومستوى الحماية في هواتف الايفون.

في هذا المقال سوف نتناول الحديث عن 4 نصائح مهمة وأساسية من أجل حماية الايفون وتجنب اختراق الايفون أو تعرض البيانات للتسريب في حالة فقدانه.

أنشيء كلمة سر قوية من أجل حماية الايفون

بالرغم من كونها نصيحة أساسية وبديهية إلا أنها في غاية الأهمية برغم توافر مزايا التأكد من الهوية مثل بصمة الإصبع أو بصمة الوجه في الايفون.



إنشاء كلمة سر قوية يجب أن يضم كلمة سر قوية لشاشة القفل أو نمط معقد وكذلك لحساب ابل (حساب الآي كلاود) بقدر الإمكان يجب التنويع بين الأرقام والبعد عن التتابعات الرقمية المعروفة وسهلة التخمين، وكذلك بالنسبة لحساب ابل إضافة رموز وحروف صغيرة وكبيرة.

إيقاف الملء التلقائي

بشكل تلقائي يقوم الايفون بحفظ بيانات تسجيل الدخول إلى الخدمات والمواقع المختلفة حتى يسهل عليك تسجيل الدخول إليها مرة أخرى بسهولة عبر خاصية الملء التلقائي Autofill.



هذه الخاصية وإن كانت عملية ومفيدة وتجعل عملية تسجيل الدخول سهلة وغير مرهقة لكن تعرض الايفون للاختراق والضياع قد يضع كل حساباتك في خطر.

لإيقاف ميزة الملء التلقائي في الايفون قم بالذهاب إلى الإعدادات Settings > كلمات المرور Password > الملء التلقائي لكلمات المرور Autofill Password > قم بإيقافها.

تفعيل ميزة Find My iPhone

هي من أهم المزايا الأمنية الموجودة على الايفون حيث تساعدك كثيراً في الوصول إلى الموقع الجغرافي للايفون في حالة فقدانه أو تعرضه للسرقة.

تأكد من أن تكون تلك الميزة مفعلة بشكل دائم على الايفون، حتى إن لم تنجح في استعادة الجهاز نفسه عبرها سوف تتمكن من محو جميع محتوياته عن بعد وإيقافه.

لا تقم بعمل كسر الحماية “الجيلبريك”

كسر الحماية أو عمل الجيلبريك كان أمراً شائعاً ولا يزال لمستخدمي هواتف الايفون من أجل الحصول على مزايا إضافية في نظام تشغيل iOS وتجاوز القيود التي تفرضها ابل.

مع تتابع الإصدارات السنوية، استلهمت ابل العديد من المزايا من مجتمع الجيلبريك وأدواته ولم يعد هناك حاجة ماسة إلى عمل كسر الحماية أو الجيلبريك.

تثبيت الجيلبريك على الايفون له مخاطر أمنية بلاشك، كما أنه يُسقط ضمان ابل عن الايفون إن أقدم صاحبه على ذلك.

كانت تلك 4 نصائح أساسية من أجل رفع مستوى حماية الايفون وكلها متوقفة عليك أنت وباختيارك أنت، بالطبع مسئولية تحسين وتطوير الجوانب الأمنية في النظام تقع على عاتق ابل بالشكل الأكبر.