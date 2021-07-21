نوال الزغبي تستعدّ لطرح أولى أغنيات ألبومها الجديد

شوّقت النجمة اللبنانية نوال الزغبي جمهورها لأغنية “ارقص”، التي تعدّ أولى أغاني ألبومها الجديد “عكس الطبيعة”، الذي تستعدّ لطرحه خلال الفترة القادمة.

ونشرت النجمة اللبنانية الفيديو الترويجي للأغنية الجديدة على كافة صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت نوال الزغبي في الفيديو بصورة مميزة، الأمر الذي أشعل الشوق في قلوب عُشّاقها الذين ينتظرون صدور الألبوم الجديد.

وكانت النجمة اللبنانية قد صرحت، في وقتٍ سابقٍ، بأنّ الألبوم الجديد سيضم أربع أغنيات فقط، اثنتان منها باللهجة المصرية، وثالثة باللهجة اللبنانية، والرابعة باللهجة الخليجية.

يُذكر أنّ نوال الزغبي تعاونت في ألبومها الجديد مع شركة “روتانا”، وسيصدر الألبوم على قناتها في “يوتيوب” وعبر تطبيق “ديزر”

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