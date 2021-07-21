كورونا يدفع إندونيسيًا للبس ثياب زوجته

لجأ مواطن إندونيسي للحيلة؛ من أجل الصعود على متن الطائرة، بعدما ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

حيث قام الرجل الذي أُشير إليه باسم W بالتنكر بثياب زوجته المنتقبة، والتي حصلت على نتيجة سلبية في اختبار كورونا، كي لا يُحرم من الرحلة المتجهة من العاصمة جاكرتا إلى مدينة تيرنات الواقعة شمالي شرقي البلاد.

واستطاع الرجل المرور من أجهزة الأمن والصعود إلى الطائرة التي حلّقت به، قبل أن يُكتشف بسبب خطأ ارتكبه.

حيث قام الرجل بالدخول إلى الحمام بملابس زوجته والخروج منه بملابس رجل، لتلاحظ إحدى المضيفات الأمر، وتبلغ سلطات مطار تيرنات.

وفور هبوط الطائرة؛ تم اعتقال الرجل وإجراء فحوصات كورونا جاءت نتيجتها إيجابية ليتم عزل الرجل بشكل فوري.

يُشار إلى أنّ السلطات الإندونيسية ستبدأ إجراءات الملاحقة القانونية بحق المواطن W فور تعافيه من فيروس كورونا وخروجه من العزل.

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