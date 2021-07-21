تويتر تبدأ اختبار ميزة تسجيل الدخول من حساب غوغل

في إطار سعيها لإرضاء المستخدمين؛ بدأت شركة تويتر في اختيار ميزة تسجيل الدخول للمنصة، من خلال حساب غوغل.

حيث أطلقت الشركة الأمريكية إصدارًا تجريبيًا ضمّ الميزة التي طالب المستخدمون بها، منذ فترة طويلة.

ومن المتوقّع أن تدعم الميزة الجديدة التسجيل للمرة الأولى في التطبيق، وإنشاء حساب في التطبيق.

وكان تويتر قد أطلقت، قبل فترة، ميزة ربط حساب التويتر بحساب جيميل في التطبيق، بحيث يكون المستخدم قادرًا على الدخول لحسابه في تويتر من خلال حساب الجيميل المرتبط به.

يُذكر أنّ تويتر أطلقت، في الفترة السابقة، مجموعةً من الميزات التي من شأنها تطوير المنصة، وجذب مستخدمين جدد إليها.

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