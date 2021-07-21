تامر حسني يُعايد جمهوره بإطلاق أغنية “صعبة”

أطلق الفنان المصري تامر حسني من خلال قناته الرسمية في موقع يوتيوب أغنية جديدةً حملت اسم “صعبة”.

وتعاون النجم المصري، في الأغنية الجديدة، مع عزيز الشافعي الذي كتب كلماتها ولحّنها، في حين تولى عبد العزيز شوقي توزيعها، وجلال الزكي تصوير الفيديو كليب.

وروّج النجم المصري للأغنية الجديدة من خلال منشور نشره على حسابه الرسمي في موقع إنستغرام، دعا خلاله عشّاقه للاستماع إليها.

وحققت الأغنية الجديدة آلاف المشاهدات بعد ساعات عدّة من طرحها، وسط تفاعل كبير من عشّاق النجم المصري.

وكان النجم المصري قد حقق نجاحًا كبيرًا بفيلم “مش أنا”، الذي طرحه قبل عيد الأضحى، وحقّق إيراداتٍ قياسيةً في شباك التذاكر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية