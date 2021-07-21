منوعات

تامر حسني يُعايد جمهوره بإطلاق أغنية “صعبة”

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلق الفنان المصري تامر حسني من خلال قناته الرسمية في موقع يوتيوب أغنية جديدةً حملت اسم “صعبة”.

وتعاون النجم المصري، في الأغنية الجديدة، مع عزيز الشافعي الذي كتب كلماتها ولحّنها، في حين تولى عبد العزيز شوقي توزيعها، وجلال الزكي تصوير الفيديو كليب.

وروّج النجم المصري للأغنية الجديدة من خلال منشور نشره على حسابه الرسمي في موقع إنستغرام، دعا خلاله عشّاقه للاستماع إليها.

وحققت الأغنية الجديدة آلاف المشاهدات بعد ساعات عدّة من طرحها، وسط تفاعل كبير من عشّاق النجم المصري.

وكان النجم المصري قد حقق نجاحًا كبيرًا بفيلم “مش أنا”، الذي طرحه قبل عيد الأضحى، وحقّق إيراداتٍ قياسيةً في شباك التذاكر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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