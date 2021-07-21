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مشجع عمره 100 عام يوثق في دفتره جميع أهداف ميسي

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لايزال اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الأسباني ومنتخب الأرجنتين الحائز مؤخراً على كوبا أميركا – يشغل الناس من محبيه ومشجعيه ومن يعدونه أسطورة حية في عالم كرة القدم .

آخر ظواهر الإعجاب بالنجم الارجنتيني ما نقلته النشرة الرياضية لوكالة رويترز للأنباء عن “هرنان ماسترانخيلو” البالغ من العمر “100” عام الذي صار بدوره حديث الساعة في الأرجنتين بعد أن كشف حفيده “جوليان” لوسائل إعلام محلية أن جده قام بتوثيق جميع أهداف ليونيل ميسي لاعب برشلونة والارجنتين، بخط اليد في دفتر لسنوات طويلة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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