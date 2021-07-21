هاتف جديد تستعد Honor لطرحه بمواصفات قوية

أكدّت شركة Honor الصينية استعدادها لطرح هاتف جديد بمواصفات منافسة ستتطلق عليه Honor Magic3 .. وسينبض بداخل هذا الهاتف معالج Snapdragon 888plus المتوافق مع شبكات الجيل الخامس، ونظام تشغيل Android 11، وواجهة Magic UI 5.0.

وزودت الشركة الصينية هاتفها بشاشة OLED منحنية مقاس 6.74 بوصة، ودقة عرض 1340*2772 بوصة، ومعدل تردد 144 هرتز، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية مزدوجة العدسة، في حين ستبلغ دقة العدسة الخلفية 48 ميغا بيكسل.

وستوفر الشركة الصينية الهاتف الجديد بذاكرة داخلية بسعة 256 و512 غيغا بايت، وذاكرة عشوائية بسعة 12 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 66 واط، والشحن اللاسلكي السريع بقوة 50 واط، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يشار إلى أنّ الشركة الصينية لم تكشف عن سعر الهاتف الجديد الذي ستطرحه في الأسواق العالمية يوم 12 أغسطس المقبل.

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