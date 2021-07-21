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شركة Rredmi تكشف عن سماعة جديدة بسعر متوسط

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة Redmi الصينية عن سماعة جديدة تعدّ الإصدار العالمي من سماعة Air Dots 3 Pro أطلقت عليها Redmi Buds3 Pro.

وستعمل السماعة الجديدة بمحرك 9مم، وستحتوي على 3 ميكروفونات تدعم إلغاء الضوضاء النشطة، والتقاط الصوتيات بكفاءة عالية، فيما قالت الشركة الصينية إنّ سماعتها الجديدة ستدعم الاتصال بالبلوتوث، والاقتران بجهازين في ذات الوقت.

وستحتوي السماعة الجديدة على بطارية بقوة تعمل لمدة 28 ساعة متواصلة مع الحافظة، وتدعم الشحن اللاسلكي عبر منفذ USB-C.

يشار إلى Redmi ستوفر السماعة الجديدة في الأسواق العالمية باللونين الأبيض والرمادي، وستطلقها في الأسواق العالمية بسعر 60 دولار أمريكي.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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