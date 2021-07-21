سعد المجرد يكشف موعد طرح أغنيته الجديدة

شوق النجم المغربي سعد المجرد عشاقه لأغنيته الجديدة أنتِ حياتي وذلك من خلال كشفه عن موعد طرحها.

ونشر الفنان المغربي بوستر الأغنية الجديدة على حسابه الرسمي في موقع إنستغرام، وعلّق عليه بالقول: أنتِ حياتي قريباً، يوم 31 يوليو الجاري.

وحظي البوستر بإعجاب عشاق سعد المجرد الذين عبّروا عن شوقهم لسماع الأغنية الجديدة لنجمهم المفضل، فيما لم يكشف النجم المغربي عن اسم كاتب وملحن الأغنية الجديدة، لكنّه أكدّ إصدارها بطريقة الفيديو كليب على قناته الرسمية في يوتيوب.

يذكر أنّ سعد المجرد أطلق قبل فترة أغنية دويتو مع الفنان التونسي صابر الرباعي حملت اسم السهر صباحي وحققت نجاحاً كبيراً.

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