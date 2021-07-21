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اصفرار العين أسبابه وطرق علاجه

تم النشر منذُ 59 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدّت الرابطة الألمانية لأطباء العيون وجود عدّة أسباب وراء اصفرار العيون، وحدّدت هذه الأسباب بمرض اليرقان والتهاب الكبد الوبائي بأنواعه A.B.C، بالإضافة إلى المالاريا، والتهاب البنكرياس الحاد.

وقالت الرابطة الألمانية إنّ اصفرار العين قد يدّل في بعض الحالات على إصابة الشخص بمرض سرطان الكبد أو البنكرياس، أو سرطان الحويصلة الصفراوية.. وقد يحدث في بعض الأحيان بسبب خلل وراثي يؤثر بشكلٍ سلبي على طريقة معالجة الكبد لمادة البيليروبين.

ودعت الرابطة الأشخاص الذين يعانون من اصفرار العين لمراجعة الطبيب في حال رافق هذا الاصفرار أعراض أخرى كحكة الجلد، الشعور بالإرهاق، الحمى، الغثيان، فقدان الوزن المفاجئ، وظهور البول بلون داكن.

وأشارت الرابطة لأنّ العلاج يتحدد بحسب الأسباب التي أدّت لهذا الاصفرار، ويعتمد في الغالب على تناول الأطعمة المناسبة للكبد، كالخضراوات الفواكه، المكسرات، والحبوب الكاملة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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