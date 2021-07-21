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طبيب ياسمين عبد العزيز يؤكد تحسن حالتها الصحية

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طمأن حسام شومان طبيب الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز جمهورها عن صحتها، وأكدّ تحسن صحتها ودعا مرجو الشائعات للتوقف عن إطلاق الشائعات الكاذبة.

وأكدّ من خلال منشور نشره على حسابه في موقع فيس بوك بأنّ الفنانة القديرة لم تُصب بالسحر الأسود كما يشاع، بل تعرضت لتسمم ببكتريا الدم نتيجة خطأ طبي أثناء إجراء عمل جراحي لها.

وقال إنّها استعادت وعيها وبأنّ صحتها آخذة في التحسن، وبأنّها ستغادر المستشفى خلال الأيام المقبلة، داعياً عشاقها بالدعاء لها.

وكانت شائعات أطلقتها مفسرة الأحلام المصرية أسماء بدوي أكدّت من خلالها حاجة الفنانة لرقية شرعية بعدما تعرضت لسحر أسود كان السبب الرئيسي في حدوث هذه المضاعفات معها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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