طبيب ياسمين عبد العزيز يؤكد تحسن حالتها الصحية

طمأن حسام شومان طبيب الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز جمهورها عن صحتها، وأكدّ تحسن صحتها ودعا مرجو الشائعات للتوقف عن إطلاق الشائعات الكاذبة.

وأكدّ من خلال منشور نشره على حسابه في موقع فيس بوك بأنّ الفنانة القديرة لم تُصب بالسحر الأسود كما يشاع، بل تعرضت لتسمم ببكتريا الدم نتيجة خطأ طبي أثناء إجراء عمل جراحي لها.

وقال إنّها استعادت وعيها وبأنّ صحتها آخذة في التحسن، وبأنّها ستغادر المستشفى خلال الأيام المقبلة، داعياً عشاقها بالدعاء لها.

وكانت شائعات أطلقتها مفسرة الأحلام المصرية أسماء بدوي أكدّت من خلالها حاجة الفنانة لرقية شرعية بعدما تعرضت لسحر أسود كان السبب الرئيسي في حدوث هذه المضاعفات معها.

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