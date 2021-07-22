حجر ياقوت ثمين يباع بسعر 2.7 مليون دولار أميركي

شهد مزاد علني نظمه هوتيل دي فانت دو مونتي كارلو بيع حجر ياقوت كشمير الأزرق بسعر قياسي وصل إلى 2.7 مليون يورو.

وقال المسؤولون عن المواد إنّ الحجر المركب على خاتم من البلاتين والذهب الأصفر، والمحاط بلفتين من الماس المستدير طرح للبيع بسعر 1.7 مليون يورو، وأشاروا لأنّ 7 أشخاص شاركوا في المزاد عبر الهاتف.

وأكدّ المسؤولون بأنّ القطعة التي كانت تملكها عائلة أميرية أوروبية بيعت لشخص إيطالي لم تكشف هويته.

كما شهد المزاد أيضاً بيع 80% من قطع المجوهرات التي عرضت فيه والبالغ عددها 450 قطعة بسعر وصل لحوالي 6 ملايين يورو.

الجدير بالذكر أنّ العام 2014 شهد بيع ياقوتة زرقاء سيلانية بوزن 392 قيراط بسعر 17.29 مليون دولار أميركي.

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