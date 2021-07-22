هاتف ريلمي GT Master Explorer Edition قادم بمستشعر IMX766 وذاكرة رامات حتى 19 جيجابايت

من المقرر أن ينعقد حدث شركة ريلمي في 21 يوليو الموافق يوم الأربعاء القادم حيث من المتوقع أن نرى الظهور الأول للهاتف المرتقب ريلمي جي تي ماستر Realme GT Master وسوف يكون هناك إصدارين من الهاتف: أحدهما بمسمى Master والأخر يحمل اسم GT Master Explorer Edition ومن خلال التسريبات حصلنا على بعض المعلومات الخاصة بمواصفات إصدار GT Master Explorer Edition.

سوف يحتوي هاتف Master Explorer Edition على مستشعر عالي الدقة 50 ميجابيكسل من سوني طراز IMX766 مصحوباً بتقنية التثبيت التلقائي OIS وهو نفس المستشعر الذي رأيناه في بعض الهواتف الذكية الحديثة مثل Oppo Find X3 Pro وهاتف OnePlus 9 Pro ورأينا بوضوح كم هم قادر على التقاط صور ومقاطع فيديو احترافية وعالية الجودة.

بالإضافة إلى ذلك هاتف Master Explorer Edition سيحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بحجم 19 جيجابايت ولكن 7 جيجابايت منها ستكون عبارة عن ذاكرة افتراضية فقط Virtual.

أما بالنسبة للسعر، فمن المتوقع أن يصل سعر هذا الإصدار إلى 3000 يوان صيني أي ما يعادل 462$ دولار أمريكي تقريباً. في حين أن هناك بعض التسريبات من قوائم تجار البيع بالتجزئة التي توضح أن هذه هي قيمة سعر الهاتف صاحب 6 جيجابايت وذاكرة تخزين بحجم 128 جيجابايت.

هاتف ريلمي GT Master Explorer Edition يأتي بشاشة ضخمة قياسها 6.55 بوصة بلوحة عرض أموليد AMOLED تتمتع بمعدل تحديث مرتفع 120Hz وأقصى معدل للسطوع بنسبة 1100nits ولكنه سيكتفي بواحد من أفضل وأقوى شرائح المعالجة من كوالكم طراز سناب دراجون 870 Snapdragon مصحوباً ببطارية سعتها 4300 ميللي أمبير وشاحن سلكي سريع بقدرة 65 واط. بالتأكيد الهاتف يأتي بواجهة Realme UI 2.0 المستندة على نظام أندرويد 11.