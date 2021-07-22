تحديث iOS 15 – نظرة على خدمة تحديد موقع الايفون المقفول !

تحديث iOS 15 يأتي بميزة في غاية الأهمية تسمح بتتبع موقع الايفون المفقود حتى وإن كان الايفون مقفولاً وتلك ميزة فريدة من نوعها تقدمها ابل لأول مرة.

خدمة تتبع موقع الايفون أو العثور على الايفون Find My iPhone كما نعرفها تجعلك قادراً على تحديد موقع الايفون الضائع حتى وإن كان غير متصل بالإنترنت لكن في كل الأحوال يجب أن يكون الايفون يعمل ولم يتم إيقاف تشغيله.

في تحديث iOS 13 جعلت ابل خاصية تحديد الموقع Find My تعمل حتى بدون الاتصال بالإنترنت وذلك عبر جعل الايفون المفقود يرسل إشارات بلوتوث إلى أجهزة الايفون والايباد وماك القريبة وبالتالي تحديد موقعه.

تحديث iOS 15 وميزة تحديد موقع الايفون المفقود

في تحديث iOS 15 قدمت ابل خيارات أخرى إضافية والآن أصبح بالإمكان تحديد موقع الايفون الضائع حتى وإن تم إيقاف تشغيله أو إعادة استعادة له.

بمعنى آخر، فإن جهاز الايفون المفقود لن يخرج عن ردار خدمة تحديد الموقع Find My إلا بإزالة حساب ابل الخاص بالمالك الأصلي للايفون.

هذه الخاصية الجديدة تعمل بفضل وجود شريحة U1 التي تعتمد على موجات الراديو فائقة التردد وبالتالي سوف تقتصر الخاصية الجديدة على سلسلة هواتف ايفون 11 و ايفون 12 فقط.

إذا كنت تمتلك إصداراً أقدم من الايفون سوف تظل خدمة تحديد الموقع Find My تعمل حتى بدون اتصال الايفون بالإنترنت لكنها لن تعمل في حالة تم إيقاف تشغيل الجهاز.

كما نعلم جميعاً، فإن تحديث iOS 15 حالياً لايزال في المرحلة التجريبية وسوف يتم إطلاقه قريباً في شهر سبتمبر المقبل لكافة المستخدمين.