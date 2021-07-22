15 نصيحة للحفاظ على عمر بطارية الهاتف من التآكل والتدهور الزمني

سوف نتناول معكم في هذا المقال 15 نصيحة ذهبية للحفاظ على عمر بطارية الهاتف. بالطبع وكما تعلمون أن الهواتف الذكية تطورت خلال الآونة الماضية بشكل لم يسبق له مثيل، إلا أن هذا التطور السريع لم يأتي بثمن بخس، فهو يكلفنا شحن البطارية عدة مرات في اليوم وكل يوم.

ومن المتوقع أن نشهد تطور تكنولوجي أسرع خلال الأعوام القادمة، ومع ذلك، تكنولوجيا بطاريات الليثيوم أيون لا يمكنها مواكبة كل هذا التقدم.

لذا، سواء كنا نستخدم إحدى هواتف الفئة الرائدة أو الفئة الاقتصادية، إلا أنه يتحتم علينا جميعاً السعي وراء المحافظة على سعة شحن البطارية أطول فترة ممكنة أثناء استخدامنا للهاتف. والآن، دعونا نقدم لكم مجموعة من النصائح الذهبية التي تستحق فعلاً الاهتمام بها واتباعها للمحافظة على سعة الشحن وأنت بعيداً عن منزلك.

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1- تأكد من غلق الأشياء التي لا تستخدمها

لننظر لهذا الأمر بمنظور منطقي. هل عند مغادرتك المنزل، تترك مصابيح النور مُضاءة، أو تتعمد ترك التلفاز أو مُكيف الهواء قيد التشغيل ؟، بالتأكيد لا. لأن أي فرد منا يحاول تقليل استهلاك الأجهزة الإلكترونية للطاقة والتوفير بنفقات فواتير الكهرباء.

ولكن بالنسبة للهواتف الذكية، فالمنطق واحد بالضبط، ولكن ترك الأشياء التي لا نستخدمها قيد التشغيل لا يكلفنا بفواتير الكهرباء، ولكنه يكلفنا هاتف فارغ من الشحن بحلول الساعة 6 مساءً قبل العودة إلى منازلنا. ولذلك دعونا الآن نرى ما هي الأضواء التي ننساها دائماً قيد التشغيل في الهاتف.

مزايا الاتصال: أساليب الاتصال في الهاتف هي دائماً أكبر الجناة المتسببين في نفاذ سعة الشحن، WiFi و Bluetooth و GPS من الخدمات التي تستنزف سعة الشحن سريعاً.

لذلك، من الضروري التأكد من تعطيلها عندما لا تحتاجها. وإذا كنت تشعر بالعدوانية تجاه نفاذ سعة شحن البطارية وتريد التحكم وكامل السيطرة على المشكلة، فيمكنك اللجوء لوضع الطائرة Airplane Mode، بالتأكيد سيكلفك عدم القدرة على استقبال أي مكالمات أو رسائل أو إشعارات جديدة، ولكن يمكن الاعتماد على وضع الطائرة عندما تعلم أنك لست في انتظار أي جديد من جهات اتصالك.

أغلبنا يترك هذه الخدمات فعالة طوال اليوم، ولذلك تفعيل وضع الطائرة سيقضي عليهم جميعاً بضربة قاضية واحدة، أيضاً يمكنك الاعتماد على وضع الطائرة عندما تكون في منقطة غير قادرة على توفير تغطية جيدة لنطاق إشارة Signal الهاتف، لأن هاتفك سيحاول في كل ثانية تمر البحث عن نطاق إشارة من أجلك، وهي عملية مكلفة جداً لسعة الشحن.

في الواقع، إشارة الواي فاي أقل كثيراً في استهلاك سعة الشحن مقارنة بإشارة الهاتف، لذلك إذا كنت في موقف التمييز والاختيار من بين بيانات الهاتف أو الواي فاي، فبكل تأكيد توجه للاعتماد على الواي فاي.

2- تعطيل اهتزاز الــ Vibration

الاعتماد على الاهتزاز من أجل المكالمات الهاتفية والإشعارات الجديدة أمراً بالغ الأهمية، خاصةً عندما تكون على الطريق أو في المناطق المزدحمة.

ولكن إذا كنت تتلقى العديد من الإشعارات خلال عملك وأنت خارج المنزل أو تتلقى العديد من المكالمات الهاتفية ويرن هاتفك ويهتز عدة مرات طوال اليوم وأنت في الخارج، فهذا الاهتزاز يكون مكلف جداً للبطارية، فإذا كنت تريد إطالة عمر بطارية هاتفك بأفضل شكل ممكن، سيتعين عليك اتخاذ موقف جاد تجاه تعطيل ميزة الاهتزاز.

3- إغلاق التطبيقات التي لا تستخدمها

هناك العديد من التطبيقات التي تساعد في قتل التطبيقات المتواجدة في الخلفية، ولكن تذكر أمراً في غاية الأهمية، قتلة التطبيقات هي ذاتها تستهلك أيضاً من طاقة البطارية، وهكذا أنت تحاول حل المشكلة بمشكلة أخرى. في أنظمة أندرويد الحديثة، لم يعد قتل التطبيقات التي لا نستخدمها أمراً ضروريا، نظام أندرويد أصبح قادر على إدارة الهاتف بذكاء شديد.

ولكن إذا كنت تلاحظ أن هناك بعض التطبيقات العدوانية فعلاً تجاه استنزاف طاقة البطارية، فهؤلاء هم فئة الأشرار الذي يتوجب عليك التخلص منهم بشكل نهائي، والبحث عن بدائل أخرى أكثر كفاءة. ولذلك لا تحاول أن تستخدم تطبيقات من أجل قتل تطبيقات أخرى، نظام أندرويد أذكى من هذا بكثير.

4- أتمتة الهاتف

أتمتة الهاتف للتصرف من تلقاء نفسه في أغلب المواقف من أذكى الحلول للمحافظة على سعة الشحن أثناء استخدامك للهاتف، يمكنك ضبط الهاتف على تعطيل خدمات الإنترنت بمجرد خروجك من المنزل وإعادة تفعيلها فور عودتك، بهذا الشكل أنت تجعل الهاتف يتصرف من تلقاء نفسه وليس من أجل المحافظة على سعة الشحن فحسب، وإنما من أجل توفير عنصر الراحة والرفاهية أيضاً. يمكنك بالاعتماد على تطبيق IFTTT وهي خدمة مجانية رائعة، وايضاً من خلال تطبيق MacroDroid.

5- استخدم الإنترنت بذكاء

هل تعلم أن الإنترنت يستهلك سعة شحن البطارية أسرع من تشغيل مقطع فيديو متواصل ؟ اختبر الأمر بنفسك، حاول أن تتصفح مواقع الإنترنت لمدة نصف سعة ثم مشاهدة مقطع فيديو 30 دقيقة وراقب نسبة استهلاك البطارية في الحالتين.

ولذلك حاول أن تستثمر سعة الشحن أثناء تواجدك على الإنترنت، لا تبحث عن كل شيء يخطر على بالك إلا إذا كنت تريد البحث عنه فعلاً، ادخر وقتك في البحث عن الصور قدر المستطاع، وتذكر أن تعتمد على الواي فاي WiFi بدلاً من بيانات الهاتف حتى لو كانت خطة اشتراكك غير محدودة.

6- حاول التقليل من الإشعارات

ليس من الضروري أن تسمح لجميع تطبيقاتك بمزامنة كل ما هو جديد على هيئة إشعارات، فيمكنك دائماً مراقبة الجديد بشكل يدوي. لذلك من الأفضل تقييد المزامنة التلقائية للتطبيقات التي تحتاجها فقط، وسيؤدي هذا الأمر في المحافظة على سعة الشحن بشكل ملحوظ. انتقل إلى الاعدادات ثم الحسابات، وانقر على النقاط الثلاثة في أعلى يمين الشاشة واختار إلغاء المزامنة التلقائية. أو يمكنك انتقاء التطبيقات التي تريد فعلاً أن يتم مزامنتها تلقائياً.

7- شراء التطبيقات المدفوعة إذا لزم الأمر

تأكد أن التطبيقات المدفوعة لها مزايا عديدة أكثر من مجرد الاستفادة من المزايا الإضافية والحصرية في الإصدار الاحترافي منها. فالتخلص من كثرة الإعلانات الترويجية تساعد بشكل كبير جداً في المحافظة على عمر البطارية. لذلك، إذا كنت تستخدم تطبيق ما بشكل متكرر ولكنك تعاني معه من كثرة الإعلانات، فتأكد أن شراءك لهذا التطبيق سيصنع فارق ملحوظ في سعة الشحن.

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8- ضبط الشاشة بشكل صحيح

شاشة الهاتف هي العنصر الأكثر أهمية والأكثر استنزافاً لطاقة البطارية. فإذا توجهت إلى الإعدادات ثم البطارية، ستلاحظ على الفور أن الشاشة هي العنصر الأكثر تعطشاً لسعة الشحن. لذلك حاول تقليل معدل السطوع، أو يمكنك الاعتماد على ميزة السطوع التلقائي أو التكيفي لكي يتم ضبط حدة السطوع حسب أوقات النهار والليل أو على حسب إضاءة الغرفة المحيطة بالهاتف.

9- تقليل زمن القفل التلقائي

أكثر من مرة حاولنا أن نلقي الضوء على أهمية تقليل وقت القفل التلقائي لشاشة الهاتف. أغلب الهواتف الذكية تكون مضبوطة افتراضياً على تعتيم الشاشة وإغلاقها بعد مرور دقيقة إلى دقيقتان من عدم استخدام الهاتف.

ولكن إذا نظراً لأن الشاشة هي الجزء الأكثر تعطشاً لاستنزاف طاقة البطارية، فلما لا نحاول تقليل زمن انتظارها لاحتمالية استخدامنا لها حتى 30 ثانية أو الاكتفاء حتى بــ 15 ثانية إن أمكن. هذه المدة الزمنية قصيرة للغاية، ولكنها في غاية الضرورة وستساعد في ادخار سعة الشحن بشكل ملحوظ.

10- انتقاء الخلفيات والأوضاع

تذكر أن الخلفيات الحية هي العدو اللدود لبطارية الهاتف، نعم هي شيء لطيق للغاية ومن الجميل رؤيتها عند استخدام الهاتف، ولكن نظراً لكونها عبارة عن مقطع فيديو قيد التشغيل طوال الوقت، فمن الطبيعي أن هذه الخلفية تستهلك من طاقة البطارية بشكل ملحوظ.

لذلك، الاعتماد على خلفيات ثابتة، ومن الأفضل أن تكون خلفيات داكنة سيساعد بشكل كبير جداً في المحافظة على سعة الشحن، الخلفيات السوداء ما هي إلا صورة تساعد على تعطيل جميع بيكسلات لوحة عرض الشاشة، وبالتالي لعدم وجود ألوان كثيرة في الصورة، فهذه البيكسلات لا تحتاج أن تكون قيد التشغيل، كل هذا يساعد في إطالة عمر البطارية بصورة نوذجية. لذلك، حاول أن تنتقي الخلفيات الداكنة وتعتمد عليها من الآن فصاعدا، هناك حقاً خلفيات وأوضاع داكنة رائعة.

11- الحد من خدمات تحديد الموقع وبيانات الخلفية

أيضاً يمكنك توفير القليل من عصير البطارية إذا تأكدت من تعطيل خدمات تحديد المواقع – غالباً ستجدها في الإعدادات ثم خدمات الموقع أو Location Service. تأكد من تعطيل أغلب تطبيقات وخدمات جوجل من تحديد موقعك. بغض النظر أنها طريقة مثالية للمحافظة على خصوصيتك، ولكنها خطوة مهمة فعلاً للمحافظة على طاقة البطارية قدر المستطاع.

12- التخلص من التطبيقات التي تستنزف البطارية

بعض التطبيقات عدوانية أكثر من غيرها في استنفاذ طاقة البطارية، ولا سيما الألعاب والتطبيقات التي لم تحظى باهتمام المطور بشكل كافي. فبالرغم أن هناك تطبيقات رائعة وقد تكون ذات فائدة عملية كبيرة، إلا أنه من المحتمل أن لا تكون مكتوبة بشكل جيد، ولذلك، يجب أن تكون متأهباً ويقظاً لاستهلاك التطبيقات من سعة شحن البطارية.

حدد التطبيقات التي تستنزف وحدة المعالجة المركزية وعمر بطارية الهاتف. افحص التطبيقات التي تحاول الاتصال بالإنترنت من تلقاء نفسها دون أن تسمح لها بنفسك بهذه الإمكانية، استبدلها بتطبيقات شائعة الاستخدام ومشهورة على نطاق أوسع.

13- اعتمد على إصدارات التطبيقات الخفيفة

التطبيقات الخفيفة التي تأتي تحت مسمى Lite عبارة عن إصدارات مُحسنة ومصممة خصيصاً لاستهلاك نسبة أقل من موارد هاردوير الهاتف، ستجد إصدارات مختلفة لأهم وأكثر التطبيقات المستخدمة، بدءاً من فيسبوك وتويتر وحتى اليوتيوب وأوبرا ميني وتطبيقات المراسلة والدردشة. هذه الإصدارات تستهلك طاقة أقل، وتساعد في عمل الهاتف أسرع من الإصدارات الكاملة منها. لذلك لا تتخلى عنها كلما وجدت الفرصة لذلك.

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14- الاعتماد على وضع توفير الطاقة Battery Save Mode

جميع الشركات المصنعة للهواتف للذكية لديها أوضاع خاصة ومختلفة عن بعضها البعض من أجل الحفاظ على عمر بطارية الهاتف. للأسف أغلبنا قلما يعتمد على وضع توفير الطاقة أو لا نعتمد عليه على الإطلاق. بالرغم من ذلك، فإن تفعيل وضع توفير الطاقة يهتم بإيقاف تشغيل المهام في الخلفية وإدارة التطبيقات والتحكم في الإعدادات بصورة نموذجية. يمكنك البحث عن وضع توفير الطاقة في إعدادات البطارية وفحصه لفهم كيفية عمله على هاتفك.

15- استخدم شاحن محمول

لم يعد يتبقى أمامك الكثير من الخيارات إذا اتضح لك أن جميع محاولاتك في الحفاظ على عمر بطارية الهاتف غير مفيدة. الشواحن المحمولة أو الباور بانكس ستوفر لك سعة شحن إضافية دورة إلى دورتان على أقل تقدير، في نفس الوقت أسعارها مقبولة وهناك منها أنواع جيدة تعيش لفترة زمنية طويلة من عمر الاستخدام، يمكنك العودة لأفضل الشواحن المحمولة للهاتف واللاب توب في عام 2020 للتعرف على الأنواع التي ينبغي الاختيار من بينها.