تسريب سعر وبعض مواصفات هواتف هونر الرائدة Honor Magic 3 و Honor Pro 3

بالأمس القريب حصلنا على بعض المعلومات حول هواتف هونر الرائدة Honor Magic 3 و Honor Pro 3 والتي صرحت الشركة بأنها سوف تعلن عنها بشكل رسمي خلال حدث يوم 12 أغسطس القادم. للأسف الصور التي حصلنا عليها لا تحتوي إلا على تلميحات بسيطة بخصوص كاميرا الهاتف الأساسية والتي نتوقع أنها ستكون بمستشعر ضخم جداً.

اليوم وصلت إلينا تسريبات جديدة تفيد بأن شركة هونر تستعد بالفعل للإعلان عن هواتفها الرائدة القادمة Honor Magic 3 و Honor Pro 3 في 12 أغسطس القادم. وعلى الرغم أن الشركة تحافظ على سرية هواتفها إلا أننا حصلنا على بعض المعلومات الخاصة بمواصفات وسعر الهاتف.

بادئ ذي بدء هاتف Honor Magic 3 سيتم إطلاقه بسعر 620$ دولار أمريكي، بينما سعر هاتف Honor Pro 3 سيكون أعلى قليلاً ومن المحتمل أن يصل إلى 770$ دولار أمريكي.

للأسف الأخبار التي حصلنا عليها كانت من مصادر صينية ولذلك كانت هناك صعوبات في الترجمة ولكن بطبيعة الحال المحتوى العام يبدو واضحاً وجلياً. أولاً شاشة هاتف Pro 3 سوف تأتي بدقة عرض 1228p وأسفلها فتحة كاميرا السيلفي. بينما هاتف Magic 3 سيأتي بدقة 2772×1334 ويحتوي على كاميرات من الأمام بداخل فتحة واحدة.

هناك شائعات كثيرة تشير إلى وجود أحدث معالج من كوالكم بداخل هذه الأجهزة، وهذا يعني أنهما يحتويان على معالج Snapdragon 888+ SoC. أما بخصوص الشحن فيؤكد المصدر أن هاتف Pro يقدم شحن فائق السرعة بقدرة 100 واط، بينما الشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط.

أما بالحديث عن وحدة التصوير، فمن المحتمل أن يحتوي الهاتف على عدسة منظار مع دعم تقريب هجين يصل إلى 100x جنباً إلى جنب مع مستشعر رئيسي عالي الدقة، بينما هاتف Magic 3 سيحتوي على 4 كاميرات من الخلف.