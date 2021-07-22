تقرير – هذه المواصفات المرتقبة لهاتف iPhone SE 3 رخيص الثمن القادم!

سلسلة هواتف SE هي الأرخص ثمناً من بين إصدارات الايفون وقد أطلقت ابل أول إصدار منها عام 2016 ثم ثاني إصدار عام 2020 وسوف تقوم ابل بإطلاق إصدار ثالث iPhone SE 3 خلال النصف الأول من عام 2022.

المواصفات المتوقعة لـ iPhone SE 3

وفقاً لما نشرته صحيفة Nikkei Asia فإن هاتف ايفون SE 3 القادم سوف يأتي بشاشة بقياس 4.7 إنش مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G بمودم Qualcomm X60 أضافة إلى معالج ابل A15 الذي سيكون متواجداً في سلسلة ايفون 13 القادمة مع تحسينات أخرى في البطارية والكاميرا.

حتى الآن لا توجد معلومات مؤكدة إذا ما كانت ابل سوف تعتمد نفس التصميم التقليدي لهذه السلسلة حيث الحواف السميكة والاعتماد على مستشعر بصمات الأصابع في زر Home أو الاعتماد على حلول أخرى مثل بصمة الوجه Face ID أو مستشعر البصمات من جانب الهاتف.

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موعد الإصدار

هاتف ايفون SE 3 سوف يتم الإعلان عنه وإطلاقه في شهر مارس / إبريل من عام 2022 القادم وذلك بعد نحو عامين من إطلاق آخر إصدار.

السعر المتوقع

هاتف ايفون SE 3 لن يتغير كثيراً حيث سيبدأ السعر من 300 إلى 400 دولار أمريكي ويزيد بزيادة السعة التخزينية.



حرص ابل على إطلاق هذا النوع من الايفون يأتي بسبب الإقبال المتزايد عليه سواء من ناحية السعر المنخفض أو الحجم الصغير.