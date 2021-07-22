لهذه الأسباب يجب عدم الإفراط في تناول المشروبات الغازية

أكدّت دراسة جديدة قام بها عدد من الباحثين وجود علاقة وثيقة بين الإفراط في تناول المشروبات الغازية والإصابة بالربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن.

وشملت الدراسة 16,907 أشخاص تزيد أعمارهم عن 16 عامًا، حيث قام العلماء بجمع استبيان عن كمية المشروبات الغازية التي قاموا باستهلاكها ما بين عام 2008 وعام 2010.

وأظهرت الدراسة أنّ شخصًا من كل عشرة أشخاص كان يشرب أكثر من نصف لتر من هذه المشروبات يوميًا، وأنّ احتمال الإصابة بأمراض الربو والانسداد الرئوي ازداد لدى الأشخاص الذين أدمنوا على شرب هذه الكمية يوميًا.

وقال الباحثون إنّ 13,3% من المشاركين المصابين بالربو، و15,6% من المصابين بالانسداد الرئوي المزمن كانوا قد شربوا أكثر من نصف لتر من هذه المشروبات.

ودعا الباحثون الناس إلى التخفيف من المشروبات الغازية؛ بسبب تأثيرها الضار على الجسم.

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