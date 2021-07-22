هواوي تستعدّ لطرح هاتف يُعيدها إلى سوق المنافسة

تستعد شركة هواوي الصينية لإطلاق هاتف جديد، بمواصفات مميزة، تُطلق عليه Maimang 10SE.

وينبض بداخل هذا الجهاز معالج Snapdragon 480 ثماني النوى، ومعالج رسوميات Adreno 618، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الصينية هذا الجهاز بشاشة IPS مقاس 6,51 بوصة ودقة عرض 720×1600 بيكسل، ومعدل تردد 60 هرتز، وتضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، في حين تأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرتيْن الثانية والثالثة.

وتبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف 128 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فتصل سعتها إلى 6 غيغا بايت.

ويحتوي الهاتف على بطارية بقوة 5000 ميلي أمبير، واي فاي، بلوتوث، GPS، منفذ USB-C، ومنفذ 3,5 للسماعات.

يُذكر أنّ الشركة الصينية ستُطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية، خلال الفترة القادمة، بسعر يصل إلى 250 دولارًا أمريكيًا.

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