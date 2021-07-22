زوج ياسمين عبد العزيز يؤكد خروجها من العناية المركزة

أكدّ الفنان أحمد العوضي، زوج الفنانة ياسمين عبد العزيز، تحسن صحتها، ومغادرتها غرفة العناية المركزة، نحو غرفة أخرى.

وقال العوضي إنّ الأطباء منعوا الزيارة عنها لمدة أسبوعيْن، رغم تحسن صحتها؛ لأنّها تحتاج إلى مراقبة على مدار الساعة، ورعايةٍ طبيةٍ مشدّدة.

وشكر جميع الأشخاص الذين تواصلوا معه خلال الفترة الماضية، والذين أظهروا محبةًّ كبيرةً للفنانة المصرية، واعتذر عن عدم قدرته على الرد على الرسائل، خلال الفترة الماضية.

وكان طبيب النجمة المصرية قد أكدّ تحسن صحتها، ودعا مروجي الشائعات إلى عدم إطلاق شائعات حول إصابتها بالسحر الأسود.

يُذكر أنّ النجمة المصرية دخلت في غيبوبة بعد تعرضها لخطأ طبي أثناء إجرائها عملية جراحية.

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