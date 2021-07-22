Realme تستعدّ لطرح سوار جديد.. هذه مواصفاته

كشفت تسريبات وادرة من شركة Realme الصينية، استعداد الشركة لطرح سوار جديد بمواصفات مميزة تحت اسم Realme Band2.

ومن المتوقّع أن تزود الشركة الصينية السوار بشاشة مستطيلة الشكل مقاس 1,4 بوصة، مع سوار معصم صُمّم من السيلكون.

وقامت الشركة الصينية بوضع مجموعة من المستشعرات في الجهة الخلفية للسوار، كمستشعر لضربات القلب، ومستشعر لقياس نسبة الأوكسجين في الدم.

ويدعم السوار الجديد الشحن عبر دبوس Pogo، وهو قادر على تتبع نشاط المستخدم في بعض الأنشطة الرياضية، بالإضافة إلى دعمه تلقي الإشعارات، التحكم في الموسيقى، بالإضافة للتحكم في الكاميرا عبر الهاتف.

يُذكر أن التسريبات فشلت في الكشف عن سعة البطارية وموعد طرح الساعة في الأسواق العالمية وسعرها.

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