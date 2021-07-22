الإمبراطور حزين في العيد ويتمنى لعشاقه عيد أقل حزناً

فاجأ النجم السوري أيمن زيدان عشاقه ومتابعيه برسالة المعايدة الحزينة التي نشرها على حسابه في موقع فيس بوك.

حيث نشر الإمبراطور صورة له وألحق بها تعليق قال فيه إلى متى ستظل تجافينا أيها الفرح، كم نفتقدك يا صديقنا الحزين، كلّ عام وأنتم أقل حزناً.

وحظي منشور النجم السوري بتفاعل كبير بين متابعيه الذين تمنوا له السعادة والفرح، ودعوه للتفاؤل بالمستقبل والأيام المقبلة.

وكان النجم السوري قد عاد للدراما في الموسم الرمضاني الماضي بعد غيابٍ دام لحوالي 5 سنوات، حيث لعب دور عزمي بيك في مسلسل الكندوش، ودور الخال في مسلسل خريف العشاق.

يذكر أنّ أيمن زيدان أنهى قبل مدة تصوير مشاهده في الجزء الثاني من مسلسل الكندوش، الذي حظي الجزء الأول منه بانتقادات كبيرة.

المصدر:

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية