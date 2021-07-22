هندي ينام “3” أسابيع كل شهر بسبب إصابته بفرط النوم المحوري

يعاني رجل هندي يدعى “بوخارم ديفي” من حالة مرضية نادرة تدعى فرط النوم المحوري، والتي تجعله ينام لفترات طويلة بشكلٍ متواصل.

وقالت عائلة الرجل البالغ من العمر 42 عاماً إنّ معاناته مع هذا المرض بدأت في سن الــ “23” وبعد فترةٍ قصيرة من زواجه، حيث وجده الجيران نائماً في متجره وهو جالس على الكرسي.

ومنذ ذلك الوقت اعتاد الرجل الذي يعيش في قرية بهادوا الهندية على النوم لمدة 5 أو 6 أيام متواصلة، قبل أن تزداد هذه المدة بمرور السنوات.

وأكدّت عائلته بأنّها تقوم بإطعامه خلال نومه، حيث يجعلونه يجلس بشكل مستقيم، ويقومون بإطعامه، وتحميمه وهو يغط في نومٍ عميق.

يذكر أنّ الشاب الهندي أصبح ظاهرة في بلاده، حيث تم ربطه بشخصية كومبهاكارنا الموجودة في الملحمة الهندية رامايانا، والتي كانت تنام لمدة 6 أشهر متواصلة.

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