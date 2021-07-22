تعرفوا على فوائد تناول الجريب فروت صباحاً

أكدّت الجمعية الألمانية للتغذية أهمية تناول الجريب فروت في الصباح لدورها في منح الجسم طاقةً كبيرة.

وقالت الجمعية الألمانية إنّ تناولها في الصباح يساعد الشخص على الاستيقاظ بسرعة، لأنّها تساعد الجسم على إنتاج هرمون السيروتونين الذي يعدّ هرمون السعادة والمسؤول عن بداية اليوم بحالة مزاجية جيدة.

وأشارت الجمعية لأهمية تناول نصف ثمرة منه قبل الوجبة بنصف ساعة، وقالت إنّ تناولها يساعد على خفض نسبة الدهون في البطن والكوليسترول المستدام.

وبررت الأمر بدور البكتين الليفي غير القابل للهضم الموجود فيها، والذي يساعد على تعزيز الهضم، وتسريع الشعور بالشبع والامتلاء، بالإضافة لدور البوتاسيوم في تخليص الجسم من السموم.

وحذّرت الجمعية الألمانية المرضى الذين يتناولون الأدوية من إضعاف مكوناته لمفعول بعض الأدوية، ودعتهم لاستشارة الطبيب قبل تناوله.

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