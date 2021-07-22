شركة Realme تطلق هاتف من أفضل هواتف الفئة المتوسطة

رفعت شركة Realme الصينية النقاب عن هاتف جديد من هواتف الفئة المتوسطة أطلقت عليه GT Master.

وسينبض بداخل هذا الجهاز معالج Snapdragon 778G 5G الحديث والمتطور، ومعالج رسوميات Adreno 642L، ونظام تشغيل Android 11.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة Super AMOLED مقاس 6.43 بوصة ودقة عرض 1080*2400 بيكسل، وتردد 120 هرتز، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 128 غيغا بايت قابلة للرفع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها ل8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف بطارية بسعة 4300 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع، واي فاي، بلوتوث، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تكشف عن موعد طرح الهاتف الجديد، لكنّها أكدّت بأنّه سيكون من هواتف الفئة المتوسطة المتطورة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية