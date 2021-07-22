ريهام عبد العزيز تتراجع عن اعتزالها التمثيل

فاجأت الإعلامية ريهام عبد العزيز جمهورها بإعلانها اعتزال الإعلام من أجل التفرغ للتمثيل الذي ابتعدت عنه قبل 6 سنوات.

وقالت النجمة المصرية في تغريدةٍ نشرتها على حسابها الرسمي في تويتر إنّها اعتزلت التمثيل في العام 2015 من أجل التفرغ للإعلام، لكنّها تعرضت لعدّة أزمات دفعتها للابتعاد عن الإعلام والعودة للتمثيل من جديد.

وأكدّت بأنّ نجاحها ونسب المشاهدة العالية التي حققتها برامجها دفع المغرضين لمهاجمتها والنيل منها كما قاموا سابقاً بدفع زميلاتها داليا البحيري، ودينا الشربيني، ودينا فؤاد وغيرهم على العودة للتمثيل وترك الإعلام.

وعبّرت عن سعادتها ورضاها عن مسيرتها الإعلامية والتي قدمت خلالها رسالتها في أصعب الفترات التي مرّت فيها البلاد أثناء حكم الإخوان بحسب تعبيرها.

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