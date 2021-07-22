أراد تنظيف شقة صديقه فنظف شقة جيرانه بالخطأ

شهدت ولاية نيوجرسي الأمريكية حادثة غير مألوفة حيث قام شاب بالدخول لمنزل زوجين بالخطأ ونظفه بشكل كامل.

وقال الزوجان إنّهما دهشا عندما عادا للمنزل في المساء ووجداه مرتباً ومنظفاً بشكلٍ كاملٍ، الأمر الذي جعلهما يشكان باقتحام لص للمنزل، قبل أن يتصل بهم لويس أنجيلينو الثالث، ويخبرهم بالحقيقة.

حيث أبلغهم أنجيلينو بأنّه اتفق مع أحد أصدقائه، والذي يكون جارهم على تنظيف منزله، وبأنّ صديقه ترك له المفتاح تحت الممسحة، وأشار لأنّه دخل منزلهما بهذه الطريقة بعدما وجد المفتاح تحت الممسحة، ونظف شقتهما بالخطأ ظنّاً منه بأنّها شقة صديقه.

وقال أنجيلينو بأنّه تلقى اتصال من صديقه أثناء تواجده في الشقة ليسأله عن سير العمل، لكنّ صديقه تفاجأ عندما أخبره بأنّه أطعم القطط وجالس في غرفة المعيشة، وذلك لأنّه لا يملك قطط.

وتقبل الزوجان اعتذار أنجيلينو وشكراه على أمانته، وعلى تنظيف منزلهما.

يذكر أنّ هذه الحادثة ساعدت أنجيلينو الذي يعمل في تنظيف المنازل في الحصول على طلبات للعمل.

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