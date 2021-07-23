لم تسمع بها من قبل.. إليك أكثر 9 عملات قيمة في العالم

يهوى العديد من الناس جمع العملات القديمة وربما بيعها والتجارة بها، وبعضهم قد يجد عملة قديمة في مكان ما تكون بمثابة الكنز بسبب قيمتها المرتفعة، وثمنها الباهظ في حالة بيعها.

الآن إليكم تسع من أعلى العملات قيمة في العالم:

الدولار الفضي 1794 :

قد يحتل الدولار الفضي ذو الشعر المتدفق، المصنوع عام 1794، أعلى تصنيف لأغلى عملة تم بيعها على الإطلاق، يُقال إنه متبقٍ من هذه العملة ما بي 120 إلى 130 قطعة فقط، وبيعت إحداها في عام 2013 بمبلغ عشرة ملايين دولار في مزاد علني.

براشر دوبلون 1787:

صنعت هذه العملة من قبل إفرايم براشر،صائغ وصانع الذهب في نيويورك في أواخر القرن الثامن عشر، الوجه الخلفي يُظهر النسر الأمريكي والوجه شروق الشمس، تم بيع قطعة من هذه العملة مقابل 7,4 ملايين دولار.

سنت فوجيو 1787:

يُعرف أيضًا باسم سنت فرانكلين، وهي أول عملة معدنية يتم تداولها في الولايات المتحدة الأمريكية، يظهر عليها أيضًا مشهد لشروق الشمس، والشعار اللاتيني Fugio، وفي الجزء السفلي مكتوب عليها “اهتم بشؤونك”، وعلى ظهر العملة مكتوب نحن واحد مع سلسلة مكوّنة من 13 حلقة تشير إلى أول 13 ولاية في الولايات المتحدة، يبدأ سعرها من عشرة آلاف دولار حسب حالتها.

الدينار الأموي عام 723:

يعتبر هذا الدينار الأموي هو العملة المعدنية الإسلامية الأكثر قيمة، وهي أول عملة تذكر موقعًا في المملكة العربية السعودية، ووفقًا للخبراء يوجد من هذه العملة 10 قطع فقط، في عام 2011 تم بيع إحدى القطع بمبلغ ستة ملايين دولار في مزاد علني وفي عام 2019 تم بيع قطعة أخرى بمبلغ 4,8 ملايين دولار.

إدوارد الثالث فلورين 1343:

يوجد منها ثلاث قطع في العالم حاليًا منها قطعتان في المتحف البريطاني في لندن تم العثور عليهما في نهر تايم عام 1857، والثالثة عُثر عليها عام 2006 بواسطة منقب بجهاز الكشف عن المعادن، تم بيع العملة التي تم العثور عليها في عام 2006 في مزاد بمبلغ 480 ألف جنيه إسترليني، أو حوالي 850 ألف دولار وهو رقم قياسي في ذلك الوقت لعملة بريطانية، من المقدر الآن أن العملة تقدر بحوالي 6,8 ملايين دولار.

لينكولن هيد كوبر بيني 1943:

بينما كانت البنسات تُصنع عادةً من النحاس والنيكل، كانت الولايات المتحدة بحاجة إلى المعادن لجهود الحرب، لذلك تم استخدام الفولاذ لإنتاج هذه العملة، و يقدّر الخبراء أن حوالي 40 من هذه البنسات موجودة، على الرغم من أن البعض يقول أنه لا يزال هناك أقل من 20 مثالاً، ورغم أنها قد تُباع بمبالغ زهيدة؛ إلا أن واحدة منها كانت مصنوعةً من النحاس تم بيعها بمبلغ 204 آلاف دولار في عام 2019.

مليون دولار كندي 2007:

عملة معدنية كندية جديدة تبلغ قيمة كل قطعة مليون دولار، وزنها يصل إلى مائة كيلو جرام، وتم صك ست منها فقط، تم استخدامها كتحفة فنية، وهي كبيرة الحجم حيث يبلغ عرضها 50 سم، وبيعت واحدة من هذه العملات مقابل أربعة ملايين دولار في عام 2010.

ليبرتي هيد الخامس نيكل 1913:

تمت صناعتها في الفترة ما بين 1883 حتى 1913 وبيعت نسخة من هذه العملة مقابل خمسة ملايين دولار في عام 2007.

دولار مورغان الفضي:

لا تعد دولارات مورغان الفضية نادرةً، ولكن بعض الأنواع يمكن أن تجلب أسعارًا مرتفعة للغاية، وهي أكثر من نسخة يُشار إليها بالأحرف مثل اس مورغان 1893، ومورغان 1901، و سي سي مورغان 1889، وبعض هذه الأنواع قد يصل سعرها إلى أكثر من نصف مليون دولار.

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