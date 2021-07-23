شاومي تخطط لإطلاق تقنية شحن HyperCharge بقوة 200 واط العام القادم

أشارت بعض المصادر التقنية الشهيرة في الصين “MyDrivers” إلى أن شركة شاومي تستعد لإطلاق تقنية الشحن الجديدة فائقة السرعة بقوة 200 واط لأول مرة من أجل الأجهزة الاستهلاكية، وسوف تبدأ مرحلة الإنتاج الكمي خلال يونيو 2022 تقريباً.

إن تقنية الشحن الجديدة من شاومي ستكون باسم “HyperCharge” والتي تعني بالعربية الشحن الهجين. في الواقع تم إطلاق الشاحن السلكي بقوة 200 واط في وقت مبكر هذا العام من أجل الإصدار المخصص من هاتف شاومي مي 11 برو Xiaomi Mi 11 Pro.

الشاحن كان قادراً على شحن بطارية بسعة 4000 ميللي امبير من 0% وحتى 100% في فترة زمنية لا تتجاوز 15 دقيقة فقط، وصدرت بعض التقارير إلى أن 800 دورة شحن باستخدام هذه التقنية سوف تتسبب في تدهور حالة البطارية وستفقد 20% من سعتها الكلية.

يشير التقرير إلى أن تقنية HyperCharge 200W سوف تظهر مع الهاتف الرائد القادم الذي سيكون خليفة Xiaomi Mi 11 Pro والذي يتوقع أنه سيكون باسم شاومي مي 12 ألترا Xiaomi Mi 12 Ultra.

جدير بالذكر أنه عندما قامت شركة شاومي بعرض هذه التقنية لأول مرة، فهي لم تحدد ما إذا كانت ستصل إلى أجهزة المستهلك أم لا، ولكن بكل تأكيد هذه التقنية سوف تجلب الكثير من الأنظار تجاه شاومي خلال الفترات القادمة، وسيكون من المثير للاهتمام رؤية سرعات شحن فائقة السرعة بهذا الشكل على هاتف ذكي سوف يتوافر بشكل تجاري في الأسواق.

في الوقت الحالي أفضل الهواتف الذكية قادرة على شحن بطاريتها بالكامل من 0% إلى 100% خلال 30 دقيقة فقط، بينما هناك بعضها الأخر الذي يحتاج لفترة زمنية لا تقل عن ساعتين. أما بالنسبة لتقنية الشحن الجديدة من شاومي “HyperCharge” فهي قادرة على شحن بطارية بسعة 4000 ميللي أمبير في 8 دقائق فقط من خلال الشحن السلكي.