تحديث iOS 15 – كيفية تغيير حجم الخط داخل التطبيقات المختلفة؟

واحدة من المزايا الجديدة في تحديث iOS 15 إمكانية تغيير حجم الخط في كل تطبيق على حدى بشكل مستقل عن حجم الخط الافتراضي داخل النظام ككل.

هذه الميزة مفيدة عندما يكون حجم الخط في التطبيق أصغر مما يجب أو كانت لديك مشاكل في الرؤية تستدعي ارتداء النظارات لقراءة المحتوى.

مثلاً يمكن زيادة حجم الخط في تطبيق تويتر وفيسبوك مع الحفاظ على حجم الخط الافتراضي في البريد الإلكتروني وباقي التطبيقات.

كيفية تكبير الخط في كل تطبيق على حدى في تحديث iOS 15 ؟

يتم عمل ذلك من خلال اختصار موجود في مركز التحكم، لذا علينا أولاً أن نتأكد من وجوده بعد التحديث إلى iOS 15.

لا يوجد اختصار التحكم بالخط بصورة افتراضية داخل مركز التحكم، لذا يجب علينا إضافته يدوياً وذلك يتم بخطوات سهلة عبر الذهاب إلى الإعدادات Settings > مركز التحكم Control Center > يمكنك إضافة اختصار حجم الخط Text Size بالضغط على علامة زائد + الخضراء الموجودة بجانبها.

الآن بات الاختصار موجوداً في مركز التحكم، وكل ما عليك هو الذهاب للتطبيق الذي تود تغيير حجم الخط فيه وليكن مثلاً تطبيق تويتر.

بعد فتح التطبيق اسحب لأسفل لعرض مركز التحكم Control Center ثم اضغط على اختصار التحكم بحجم الخط المشار إليه بحرف A كبير وآخر صغير a ، أي Aa كما هو موضح بالصورة.

قم بتكبير الخط بالنسبة التي تريد من خلال المؤشر الذي يظهر على الشاشة.

سوف يتاح لك أيضاً خيار التكبير في التطبيق المفتوح الآن – تطبيق تويتر في هذه الحالة – أو تكبير الخط بنفس النسبة في باقي تطبيقات النظام.

يمكنك لاحقاً تغيير حجم الخط بالتكبير أو التصغير من خلال اتباع نفس الخطوات الموضحة آنفاً.