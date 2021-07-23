تحذير: بكتيريا ضارة في كمامتك القابلة للغسل.. وهذه التفاصيل

أظهر مقطع مصور، تم نشره مؤخرًا، على مواقع التواصل الاجتماعي، أنواع البكتيريا الضارة التي تختبئ في الكمامة القابلة للغسل.

وفي هذا السياق، أشار تقرير ذو صلة نشره موقع “ماري فرانس” الفرنسي، إلى أن هذا يمكن أن يلحق الضرر ببشرة الوجه، وخصوصًا منطقة محيط الفم والأنف.

وشاهد الفيديو أكثر من مليون و300 ألف متابع، وفيه ظهرت فتاة وهي تقوم بتجربة علمية بسيطة، واستخدمت لهذه الغاية أعوادًا من القطن المخصص لتنظيف الأذنين، وتبين أنها كانت تضع الكمامة القابلة للغسل على أنفها وفمها لمدة خمس ساعات في مكان العمل.

وأوضحت التجربة من خلال قولها: “قمت بتبليل عود القطن المخصص لتنظيف الأذنين بالماء. وبعد هذا عملت على التربيت بواسطته على الجهة الداخلية للكمامة، وفي المرحلة التالية مررت العود القطني على داخل علبة ورسمت بواسطته نجمة، كذلك أخذت عودًا آخر من القطن وكرّرت الحركة نفسها لكن مع أخذ العينة من الجهة الخارجية للكمامة”.

كذلك؛ أشارت إلى أنها أعادت تكرار التجربة على كمامة نظيفة ووضعت العينات في علبة من البوليسترين واحتفظت بها لمدة ستة أشهر.

وتبين من خلال هذه التجربة أن الكمامة غير المستعملة لم تحتوِ على أي نوع من أنواع البكتيريا؛ إلا أن حالة تلك المستعملة شكلت الصدمة الكبرى، فقد ظهر أنها تحتوي على عددٍ كبيرٍ من الميكروبات الضارة.

ولهذا؛ يُنصح بغسل الكمامة المصنوعة من القماش بعد كل استخدام بشكل جيد.

ولا شكّ أن هذه التجربة ستقنع الأشخاص الذين يهملون ذلك بضرورة أن يبدؤوا بالاهتمام بكماماتهم من الآن وصاعدًا، وخصوصًا مع انتشار متحور دلتا الذي بدأ يجتاح العالم مهددًا بموجة وبائية جديدة، مع أهمية التباعد الاجتماعي.

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