كيفية إغلاق هاتف الاندرويد بدون الضغط على زر الطاقة

بالتأكيد لا أحد منا يحتاج إلى دليل أو مجموعة من الإرشادات التي توضح كيف من الممكن أن نقوم بإغلاق أي هاتف أندرويد. الأمر بسيط وكل ما عليك فعله هو أن تنقر على زر الطاقة المتواجد في أعلى أو على إحدى جانبي الهاتف.

ولكن السؤال هنا هو ماذا تفعل لو كان زر الطاقة مُعطل في هاتفك؟ حينها ستواجه مشاكل كثيرة وقد تضطر على استخدام أي أدوات مدببة حتى تتمكن من تشغيل هاتفك أو إغلاقه، لقد كنت أقوم شخصياً بهذا الأمر حتى مللت منه.

ولذلك هناك طريقة أفضل سوف تساعدكم على تشغيل أو إغلاق هواتفكم الأندرويد بسهولة شديدة ودون الحاجة لزر الطاقة ودون الحاجة لأي تطبيقات خارجية، على الرغم أن هناك بعض التطبيقات الخارجية القادرة على ذلك، ولكن للأسف أغلبها لا يعمل على أكمل وجه.

ولكن هناك حيلة رائعة متواجدة في معظم هواتف الأندرويد الآن من خلال نافذة إمكانية الوصول التي طورتها شركة جوجل منذ نظام أندرويد 9. ولكن ينبغي أن تقوم بتفعيل هذه الميزة أولاً من الاعدادات حتى تتمكن من القدرة على إغلاق الهاتف بدون زر الطاقة. وسوف نوضح لكم الآن كيفية تفعيل ميزة “إمكانية الوصول” وبعدها سنوضح كيفية إغلاق الهاتف من خلالها.

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كيفية تفعيل ميزة إمكانية الوصول؟



أولاً توجه إلى تطبيق الإعدادات من الشاشة الرئيسية أو من خلال النقر على زر الترس المتواجد في قائمة الإشعارات. وبعد ذلك قم بفتح الإعدادات الإضافية ثم قم بالنقر فوق “سهولة الاستخدام” وسوف تجد أمامك ميزة “قائمة إمكانية الوصول” قم بتفعيل هذه الميزة من خلال تحريك المؤشر حتى يتحول لونه إلى اللون الأزرق.

وهكذا تم تفعيل قائمة إمكانية الوصول وسوف تلاحظ ظهور أيقونة على شكل شخص أصبحت متواجدة بالفعل أسفل الشاشة بجانب زر العودة، أليس كذلك؟

تقريباً هذا هو كل شيء، فلم يعد يتبقى سوى النقر على زر إمكانية الوصول والنقر على ميزة الطاقة من القائمة وسوف تحصل على الشاشة الخاصة بالقدرة على إغلاق الهاتف أو معاودة تشغيله أو تحويله لوضع الصامت أو تفعيل وضع الطيران.

جدير بالذكر أن قائمة إمكانية الوصول تحتوي على العديد من الأدوات الرائعة التي قد تساعدك أثناء استخدام الهاتف. على سبيل المثال يمكنك تفعيل مساعد جوجل أو تعديل مستوى الصوت أو الذهاب إلى التطبيقات الحالية أو إغلاق شاشة الهاتف أو إظهار آخر الإشعارات أو التقاط صورة سكرين شوت للشاشة بالكامل أو الوصول إلى لوحة التحكم.

فقط ابدأ في الاعتماد على قائمة إمكانية الوصول من أجل تشغيل الهاتف وحينها يمكنك القول إنك ستعطي زر الطاقة استراحة طويلة منذ الآن فصاعدا.

ماذا تفعل لو كان هاتفك يعمل بإصدار أندرويد قديم ؟

فقط رجاءً لا تحاول أن ترهق نفسك في عناء البحث عن التطبيقات لأن أغلبها “حرفياً” دون فائدة وعن تجربة شخصية. كل ما ستحتاج له هو تطبيق Assistive Touch والذي كان ضمن تطبيقات آيفون الافتراضية لفترة طويلة من الزمن. هذا التطبيق يقوم بعمل رائع وقادر فعلياً على مساعدتك في الاستغناء عن زر الطاقة تماماً. ولكن في نفس الوقت هو شبيه بقائمة إمكانية الوصول حيث يوفر لك المزيد من المزايا، والأفضل من ذلك أنك قادر على تخصيصه أيضاً.

فقط قم بتثبيت التطبيق ثم وافق له على السماح بالظهور فوق التطبيقات الأخرى. الجانب السلبي الوحيد هو الإعلانات، ولكن لا تقلق سنقوم بضبط الإعدادات مرة واحدة فقط. من داخل التطبيق انقر فوق ميزة Custom Menu. وتخطى الإعلان ثم انقر فوق أيقونة الجمع من أعلى اليمين ثم من هذه القائمة اختار ميزة “قوة”.

والآن انقر على أيقونة التطبيق العائمة المتواجدة على يمين الشاشة وبعد ذلك انقر فوق ميزة قوة وقم بتفعيل السماح بتعديل إعدادات النظام. مرة ثانية قم بالنقر فوق أيقونة التطبيق قم خيار قوة. الآن انقر فوق “الخدمات التي تم تنزيلها” ابحث عن التطبيق في القائمة واعطِ له حق السماح في إمكانية الوصول وهكذا انتهى الأمر.

يمكنك النقر الآن على الأيقونة العامة الخاصة بالتطبيق والنقر على قوة لفتح نافذة إعادة تشغيل الهاتف. لاحظ أنك قادر على تغيير مكان الأيقونة بالنقر عليها مطولاً وسحبها إلى أي مكان تريده على الشاشة. وهذا كل شيء من أجل إغلاق هاتفك الأندرويد أو معاودة تشغيله بدون الحاجة لزر الطاقة إطلاقاً.