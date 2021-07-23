أصالة نصري تستعدّ لإطلاق أغنية “الدنيا لها طعم جديد”

فاجأت النجمة السورية، أصالة نصري، عشّاقها بإعلانها عن أغنية جديدة، ستَطرحها، خلال الفترة القادمة، تحت اسم “الدنيا لها طعم جديد”.

ونشرت، على حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، صورةً كتبت عليها “الدنيا لها طعم جديد”، قريبًا، وعلّقت عليها بالقول: إيه اللي ممكن يخلي الدنيا لها طعم جديد؟

وحظي منشور النجمة السورية بإعجاب عشّاقها الذين تركوا باقة من التعليقات، عبّروا من خلالها عن شوقهم لسماع الأغنية الجديدة.

وكانت النجمة السورية قد احتفلت، قبل مدة، بالإنجاز الذي حققته أغنيتها “ذاك الغبي”، والتي تجاوزت حاجز مائة مليون مشاهدة منذ طرحها على يوتيوب في أكتوبر 2016.

حيث نشرت مقطع فيديو صغيرًا، احتفلت من خلاله بالمناسبة، وتضمن الفيديو مائة مليون وعلامة إعجاب ذهبية.

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