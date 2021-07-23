أساءت فهم الإرشادات.. فخسرت حياتها بقفزة مُميتة

شهد جسر كولومبيا حادثةً مؤسفةً للغاية، راحت ضحيتها شابةٌ تدعى يسينيا موراليس، والتي سقطت من الجسر بعدما قفزت عنه قبل ربط قدميها بالحبل.

وقال أحد المسؤولين إنّ الشابة، البالغة من العمر 25 عامًا؛ أساءت فهم الإرشادات، وقفزت من فوق الجسر الذي يصل ارتفاعه إلى 40 مترًا قبل أن يسمح لها.

وأشار المسؤول إلى أنّ يسينيا كانت تقف في طابور خلف صديقها تمهيداً لتأمينها، قبل أن تقفز بعدما سمعت المشرف يطلب من صديقها القفز اعتقادًا منها بأنّها أصبحت جاهزةً مثلها.

وقال إنّ الفتاة كانت مربوطة بحبل حول خصرها فقط، وبأنّها توفيت فور ارتطامها بالأرض.

يُذكر أنّ جسر كولومبيا يعدّ من المعالم السياحية المميزة، ويقفز منه يوميًا مئات المغامرين الراغبين بتجربة القفز من هذا الارتفاع.

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