One Plus تُطلق سماعةً تعمل لمدة 38 ساعة

رفعت شركة One Plus الصينية النقاب عن سماعةً جديدةً ببطارية قوية تجعلها تعمل لـ 38 ساعةً، أطلقت عليها One Plus Buds Pro.

وتأتي السماعة الجديدة بتصميم مزدوج، حيث يأتي الجزء العلوي منها داخل الأذن بتصميم غير لامع، في حين تأتي ساقها بتصميم لامع.

وتعمل السماعة بمحرك 11 ملم، وستَدعم تقنية Dolby Atoms، البلوتوث 5,2، وزمن استجابة 94 مللي في الثانية، ومعايير IP55 لمقاومة العرق والتعرق.

وزودت الشركة الصينية هذه السماعة بثلاثة ميكروفونات مدمجة في كل سماعة، تدعم إلغاء الضوضاء التكيفية بقدرة إلغاء تصل لحدود 40 ديسيبل.

يُشار إلى أنّ الشركة الصينية ستوفر السماعة الجديدة باللونيْن الأسود والأبيض، وستُطلقها في الأسواق العالمية، يوم 25 أغسطس القادم، بسعر يصل إلى 150 يورو.

