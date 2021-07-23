تحديث واتس اب – هذا هو شكل واجهة المكالمات الجديدة على الايفون!

واتس اب الآن بدأ في إطلاق الواجهة الجديدة للمكالمات داخل التطبيق وذلك بعد فترة اختبار قصيرة في النسخة التجريبية WhatsApp Beta للتطبيق.

الواجهة الجديدة للمكالمات في واتس اب أفضل من القديمة فهي تتيح المزيد من الخيارات مثل إمكانية إضافة أشخاص إلى المكالمة الجارية بشكل سهل بجانب تحسينات أخرى.

واجهة المكالمات الجديدة في واتس اب تشبه واجهة المكالمات في فيس تايم حيث يظهر كافة جهات الاتصال في المكالمة مع إمكانية إضافة أو دعوة مستخدمين آخرين.

إذا تمت دعوتك للانضمام إلى مكالمة جماعية ولم تستجب لها، ففي حالة فتح تطبيق واتس اب والمكالمة لا تزال جارية سوف يصلك تنبيه للانضمام للمكالمة إذا أردت.

المحادثات المؤرشفة

تحديث واتس اب للايفون يشمل أيضاً بعض الأمور الأخرى التي لا تقل أهمية عن الشكل الجديد لواجهة مكالمات واتس اب مثل ما تم مع خاصية المحادثات المؤرشفة Archived Chats.



التحديث الجديد يغير من طريقة تعاطي واتس اب مع المحادثات المؤرشفة، حيث ستبقى المحادثات المؤرشفة في مكانها حتى عند ورود رسائل جديدة فيها ولن تنتقل مرة أخرى للقائمة الرئيسية كما هو معتاد.

يمكن للمستخدم تفعيل الميزة الجديدة بعد التحديث عبر الذهاب إلى الإعدادات Settings > المحادثات Chats > ثم تفعيل خيار إبقاء المحادثات مؤرشفة Keep Chats Archived.

أيضاً من الأمور المهمة في التحديث الجديد قيام تطبيق واتس اب باقتراح الملصقات Stickers عند كتابة الرسائل.