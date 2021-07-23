امرأة تسرق ألماس بقيمة 5,7 ملايين دولار بحيلة ذكية

تمكنت امرأة بريطانية من سرقة قطع من الألماس من تاجر مجوهرات، بعدما تنكرت باسم إحدى الخبيرات في مجال الأحجار الكريمة.

وكانت السارقة قد دخلت إلى المحل الفاخر وادعت أنّها خبيرة الأحجار الكريمة لولو لاكاتوس، وطلبت من صاحب المتجر الواقع في شارع نيو بوند في مايفير وسط لندن، سبع ماسات من أجل فحصها.

وأبدت المرأة إعجابها بالألماس وطلبت من المالك وضعها في حافظة، وحفظها في القبو ريثما تجلب ثمنها وتعود.

وعندما تأخرت في عودتها قام بإخراج الألماس من المحفظة ليُفاجئ بوجود سبع حبات من الألماس من المزيف، عوضًا عن الألماس الأصلي الذي وضعه في المحفظة.

وقالت الشرطة إنّ المرأة تمكنت بخفة يدها من تبديل الألماس الحقيقي بالمزيف دون أن ينتبه مالكها للأمر.

من جانبها، نفت خبيرة الألماس لولو لاكاتوس البالغة من العمر 60 عامًا صلتها بالحادث، وقالت إنّ المرأة استخدمت اسمها لتقوم بالسرقة، وطالبت الشرطة بالإمساك بالسارقة بأقصى سرعة ممكنة.

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