جديد شاومي.. حاسوب لوحي بمواصفات مميزة

تستعدّ شركة شاومي الصينية لإطلاق حاسوب لوحي جديد منافس لأجهزة هواوي وسامسونج وآبل، تطلق عليه Mi Pad5.

وبحسب التسريبات الواردة من الشركة؛ فإنّ الجهاز الجديد يأتي بنموذجين، وسيعمل بمعالج Snapdragon 870 5G، ونظام تشغيل أندرويد.

وستزوّد الشركة الصينية الجهاز الجديد بشاشة LCD بمقاسين مختلفين، وتردد 120 و240 هرتز، ودقة عرض 1600×2560 بيكسل، وستأتي الكاميرا الخلفية في النسخة البسيطة من هذا الحاسوب بدقة 20 ميغا بيكسل، وسترتفع دقتها لـ 48 ميغا بيكسل في النسخة المتطورة.

ويحتوي الحاسوب اللوحي الجديد على بطارية بقوة ثمانية آلاف ميلي أمبير تجعله يعمل لأكثر من ثماني ساعات متواصلة، واي فاي، بلوتوث، ومُستشعر للبصمات.

يُذكر أنّ التسريبات لم تكشف عن سعر الحاسوب اللوحي الجديد، ولا عن موعد طرحه في الأسواق العالمية.

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