وزيرة هندية تتقاضى أموالاً لقاء التقاط سيلفي معها

أثارت “أوشا ثاكور” وزيرة السياحة في ولاية “ماديا براديش” الهندية الجدل بعدما قررت تقاضي الأموال من الأشخاص الراغبين بالتقاط سيلفي معها.

وبررت الوزيرة الهندية الأمر بأنّ التقاط الصور سيؤدي لحدوث تأخير في برامج العمل، وبالتالي يجب على الأشخاص تحمل تبعات هذا التأخير ودفع الأموال.

وحددت أوشا مبلغ 100 وربية مقابل كل صورة، وقالت إنّ هذا المبلغ سيذهب لخزينة وحدة “ماندال” المحلية التابعة لحزب “بهاراتيا جاناتا”، وسيتم استخدامه لأعمال الحزب.

وأكدّت بأنّها اتخذت هذا القرار بعد اجتماع كوادر حزب بهاراتيا جاناتا حولها من أجل التقاط الصور معها، الأمر الذي أدّى لتأخر الجدول الزمني الخاص بها.

يذكر أنّ وزير حكومة ولاية ماديا براديش كان قد اقترح تبرع الأشخاص الراغبين بالتصور معه بــ 10 روبية من أجل قضية ما.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية