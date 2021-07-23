سيرين عبد النور تحقق نجاحاً جديداً بأغنية “لو بص في عيني”

احتفلت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور بتجاوز أغنية “لو بص في عيني” حاجز الــــ 100 مليون مشاهدة على قناتها الرسمية في موقع يوتيوب.

وعبّرت الفنانة اللبنانية عن سعادتها بهذا الإنجاز، وشكرت جمهورها الذي ساعدها على تحقيقها، والذي أعاد نشر الأغنية احتفالاً بهذه المناسبة.

وكانت النجمة اللبنانية قد طرحت فيديو كليب الأغنية التي تنتمي لألبوم “عليك عيوني” في العام 2012.

وأغنية “لو بص في عيوني” من كلمات نادر عبد الله وألحان وليد شراقي، وإخراج إميل سليلاتي.

يشار إلى أنّ سيرين عبد النور حققت خلال الفترة الماضية نجاحاً كبيراً بمسلسل “دور العمل” الذي لعبت بطولته بالمشاركة مع الفنان عادل كرم.

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