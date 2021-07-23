منوعات

سيرين عبد النور تحقق نجاحاً جديداً بأغنية “لو بص في عيني”

تم النشر منذُ 26 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

احتفلت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور بتجاوز أغنية “لو بص في عيني” حاجز الــــ 100 مليون مشاهدة على قناتها الرسمية في موقع يوتيوب.

وعبّرت الفنانة اللبنانية عن سعادتها بهذا الإنجاز، وشكرت جمهورها الذي ساعدها على تحقيقها، والذي أعاد نشر الأغنية احتفالاً بهذه المناسبة.

وكانت النجمة اللبنانية قد طرحت فيديو كليب الأغنية التي تنتمي لألبوم “عليك عيوني” في العام 2012.

وأغنية “لو بص في عيوني” من كلمات نادر عبد الله وألحان وليد شراقي، وإخراج إميل سليلاتي.

يشار إلى أنّ سيرين عبد النور حققت خلال الفترة الماضية نجاحاً كبيراً بمسلسل “دور العمل” الذي لعبت بطولته بالمشاركة مع الفنان عادل كرم.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك